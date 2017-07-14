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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:40

Просмотров: 470

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где провести выходные? Провести эти дни можно ярко, насыщенно, интересно и познавательно. Мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 15 и 16 июля.

Фото из архива Lada.kz
Экскурсии  
Поездка в урочище Акеспе и Долину шаров


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 15 июля, жителей Актау приглашают на экскурсию в урочище Акеспе (белые скалы) и Долину шаров. Стоимость поездки на одного человека - 5300 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Экскурсия «Седая древность Мангышлака»


Как провести ближайшие выходные в Актау


ТОО «Турист» приглашает жителей Актау 16 июля на экскурсию! Поездка платная. Предварительная запись по телефонам: 43-00-00, 31-56-31, 8 707 980 0104.

Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный. 

Мастер-классы для детей 
«Шоколадные» мастер-классы


Как провести ближайшие выходные в Актау


Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.

Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 16 июля, в 18:00 пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана Caruso. Стоимость - 5000 тенге. Продолжительность от 2 до 2,5 часов. Запись по телефону: 8 777 120 88 12. 

Мастер-классы для взрослых 
Мастер-класс в Kinder Land


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Жительниц Актау приглашают на мастер-класс, где можно научиться вязать стильные, модные сумочки из трикотажной пряжи. Дата и время проведения: 15 и 16 июля в 11:00. Адрес: 14 микрорайон, торговый центр «Астана», 3 этаж. Вход платный. Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 61 07. 

Для любителей ночной жизни — вечеринки
Вечеринка в CLUB H2O


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 15 июля, клуб H2O отмечает день рождения! Жителей Актау ждет интересная шоу-программа и масса сюрпризов. Специальный гость - BEN DELAY (Германия). Звезда лучших Европейских танцполов и один из самых востребованных ди-джеев в мире. По вопросам приобретения билетов обращаться по телефону: 8 777 057 0399. Место проведения: набережная 14 микрорайона.  

Вечеринки в Chechil Pub


Как провести ближайшие выходные в Актау


В Chechil Pub пройдут вечеринки «Чумовая пятница» и «Сумасшедшая суббота». Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.

Вечеринка «Ruбилово»


Как провести ближайшие выходные в Актау


С 14 по 16 июля на базе отдыха Sunset пройдет трехдневная вечеринка. Это своеобразная защита от стресса, лучший способ не сойти с ума в повседневной рутине. Жажду бесшабашного праздничного веселья очень легко утолить — устроим вечеринку!

Для любителей кино


В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели. 

«Планета обезьян. Война»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Война между людьми и обезьянами неизбежна, хотя обеим сторонам есть что терять. Кто же нападет первым?
Режиссер: Мэтт Ривз. Актеры: Энди Серкис, Джуди Грир, Вуди Харрельсон.

«Мы из Сандыктау»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Когда брат пригласил в столицу на новоселье свою сестру из небольшого аула Сандыктау, он не предполагал, что она приедет со своими подругами, которые, в свою очередь, возьмут своих неженатых сыновей. Апашки, которые окажутся продвинутыми во всех сферах жизни, внесут искру в городскую жизнь, возьмут организацию новоселья в свои руки и проведут его с традиционным казахским размахом. Но апашки озадачены не только проведением тоя, но и устройством личной жизни сыновей, ведь у хозяев есть красивая и успешная дочь Жанна. Но судьба распорядится по-своему.
Город, где сбываются все мечты — Астана — преподнесет каждому герою свои сюрпризы. Кому-то — дружбу и взаимопонимание, кому-то — нежные чувства. А свою любовь Жанне поможет найти гусь, который тоже приехал из Сандыктау. Гусь Сильвестр приносит счастье всем, кто с ним встречается.
Режиссер: Елена Шестакова. Актеры: Инабат Әбенова, Туймехан Атымтаева, Майра Омар, Гулбаршын Қылышбай, Жанат Чайкина, Дастан Байбосынов, Жеңіс Әбдіғазиз, Ергулан Жанпейсов.

«Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты»


Как провести ближайшие выходные в Актау


С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье Королевство — страна, в которой лягушки живут в мире и согласии, и каждый их день наполнен радостью и весельем. Однако злодеи вознамерились выкрасть магический амулет — Хрустальную лягушку, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и принцесса.
Режиссер: Чан Гуанси, Пэн Фэй. Актеры: Энтони Падилья, Иэн Хэкокс, Эмбир Чилдерс, Джон Ловиц, Чун Чижэнь, Райан Де Алвис, Джошуа Йохан, Брайан Зиммерман, Джей Шелдон, Azman Zulkiply.

«Жил-был кот»


Как провести ближайшие выходные в Актау


История о маленьком чёрном котёнке с гордым именем Рудольф, жившем счастливо и спокойно до тех пор, пока он по роковой случайности не оказался в неизвестном ему большом городе. Тут-то и начинаются приключения маленького потеряшки. Теперь нашему герою придется выживать без ласки и заботы хозяев, а ведь раньше он был твёрдо убежден, что всегда будет находиться в полной безопасности. 
Блуждая по улицам незнакомого города, Рудо встречает взрослого полосатого кота, нагоняющего ужас на всю округу, который становится для малыша наставником, учит жизни на улице и помогает обрести новых друзей. После большого трудного пути наш герой прилагает совершенно несвойственные таким маленьким, как он, усилия для попытки возвращения домой, но обстоятельства, с которыми он столкнулся по прибытии, заставляют его по-новому ценить мир и своих близких, и верных друзей. Режиссер: Микинори Сакакибара, Кунихико Юяма. Актеры: Сандаю Докумамуси, Арата Фурута, Мао Иноуэ, Нана Мидзуки, Рио Сасаки, Рёхэй Судзуки, Юка Тэрасаки, Норито Ясима, Акио Оцука.

«Чёрная вода»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Трое молодых людей — Максим, его брат Пётр и его новая девушка Полина приезжают в забытую Богом деревню, где поселяются на старом заброшенном корабле, у которого среди местных очень дурная слава. Неожиданно ночью Полина исчезает и братья бросаются на её поиски. А когда она также неожиданно возвращается, вокруг начинают происходить странные вещи. Максим опасается за девушку, а у его брата возникают подозрения, что это… уже не Полина.
Режиссер: Роман Каримов. Актеры: Ирина Старшенбаум, Дмитрий Богдан, Евгений Алехин, Инна Егорова, Сергей Белый, Наталья Шапошникова.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана


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Комментарии ( 4 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 19:56
 
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  • Швейк
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 19:17
От пятницы до пятницы… страдают наши задницы,
работа проклятущая, пять дней в неделю мучает.
И снятся приключения и тени нет сомнения,
что… пятница придет и…@опа их найдет…
 lol
 
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  • Тихо
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 18:15
Disco,
Рабинович приходит домой в 4 утра.
Софа встречает его в дверях и говорит:
- Фима! У меня нет слов!!!
- От и слава Богу, иди тогда спать!.. (с) beer2
 
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  • Швейк
 Disco (Посетители) Сегодня, 17:52
Нус с питницой! dance

Танцуют все...
 
 

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