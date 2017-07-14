Как провести ближайшие выходные в Актау

Фото из архива Lada.kz
Экскурсии
Поездка в урочище Акеспе и Долину шаров
Поездка в урочище Акеспе и Долину шаров
В субботу, 15 июля, жителей Актау приглашают на экскурсию в урочище Акеспе (белые скалы) и Долину шаров. Стоимость поездки на одного человека - 5300 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.
Экскурсия «Седая древность Мангышлака»
ТОО «Турист» приглашает жителей Актау 16 июля на экскурсию! Поездка платная. Предварительная запись по телефонам: 43-00-00, 31-56-31, 8 707 980 0104.
Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
Мастер-классы для детей
«Шоколадные» мастер-классы
«Шоколадные» мастер-классы
Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.
Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»
В воскресенье, 16 июля, в 18:00 пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана Caruso. Стоимость - 5000 тенге. Продолжительность от 2 до 2,5 часов. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.
Мастер-классы для взрослых
Мастер-класс в Kinder Land
Мастер-класс в Kinder Land
Жительниц Актау приглашают на мастер-класс, где можно научиться вязать стильные, модные сумочки из трикотажной пряжи. Дата и время проведения: 15 и 16 июля в 11:00. Адрес: 14 микрорайон, торговый центр «Астана», 3 этаж. Вход платный. Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 61 07.
Для любителей ночной жизни — вечеринки
Вечеринка в CLUB H2O
Вечеринка в CLUB H2O
В субботу, 15 июля, клуб H2O отмечает день рождения! Жителей Актау ждет интересная шоу-программа и масса сюрпризов. Специальный гость - BEN DELAY (Германия). Звезда лучших Европейских танцполов и один из самых востребованных ди-джеев в мире. По вопросам приобретения билетов обращаться по телефону: 8 777 057 0399. Место проведения: набережная 14 микрорайона.
Вечеринки в Chechil Pub
В Chechil Pub пройдут вечеринки «Чумовая пятница» и «Сумасшедшая суббота». Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.
Вечеринка «Ruбилово»
С 14 по 16 июля на базе отдыха Sunset пройдет трехдневная вечеринка. Это своеобразная защита от стресса, лучший способ не сойти с ума в повседневной рутине. Жажду бесшабашного праздничного веселья очень легко утолить — устроим вечеринку!
Для любителей кино
В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
«Планета обезьян. Война»
Война между людьми и обезьянами неизбежна, хотя обеим сторонам есть что терять. Кто же нападет первым?
Режиссер: Мэтт Ривз. Актеры: Энди Серкис, Джуди Грир, Вуди Харрельсон.
«Мы из Сандыктау»
Когда брат пригласил в столицу на новоселье свою сестру из небольшого аула Сандыктау, он не предполагал, что она приедет со своими подругами, которые, в свою очередь, возьмут своих неженатых сыновей. Апашки, которые окажутся продвинутыми во всех сферах жизни, внесут искру в городскую жизнь, возьмут организацию новоселья в свои руки и проведут его с традиционным казахским размахом. Но апашки озадачены не только проведением тоя, но и устройством личной жизни сыновей, ведь у хозяев есть красивая и успешная дочь Жанна. Но судьба распорядится по-своему.
Город, где сбываются все мечты — Астана — преподнесет каждому герою свои сюрпризы. Кому-то — дружбу и взаимопонимание, кому-то — нежные чувства. А свою любовь Жанне поможет найти гусь, который тоже приехал из Сандыктау. Гусь Сильвестр приносит счастье всем, кто с ним встречается.
Режиссер: Елена Шестакова. Актеры: Инабат Әбенова, Туймехан Атымтаева, Майра Омар, Гулбаршын Қылышбай, Жанат Чайкина, Дастан Байбосынов, Жеңіс Әбдіғазиз, Ергулан Жанпейсов.
«Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты»
С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье Королевство — страна, в которой лягушки живут в мире и согласии, и каждый их день наполнен радостью и весельем. Однако злодеи вознамерились выкрасть магический амулет — Хрустальную лягушку, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и принцесса.
Режиссер: Чан Гуанси, Пэн Фэй. Актеры: Энтони Падилья, Иэн Хэкокс, Эмбир Чилдерс, Джон Ловиц, Чун Чижэнь, Райан Де Алвис, Джошуа Йохан, Брайан Зиммерман, Джей Шелдон, Azman Zulkiply.
«Жил-был кот»
История о маленьком чёрном котёнке с гордым именем Рудольф, жившем счастливо и спокойно до тех пор, пока он по роковой случайности не оказался в неизвестном ему большом городе. Тут-то и начинаются приключения маленького потеряшки. Теперь нашему герою придется выживать без ласки и заботы хозяев, а ведь раньше он был твёрдо убежден, что всегда будет находиться в полной безопасности.
Блуждая по улицам незнакомого города, Рудо встречает взрослого полосатого кота, нагоняющего ужас на всю округу, который становится для малыша наставником, учит жизни на улице и помогает обрести новых друзей. После большого трудного пути наш герой прилагает совершенно несвойственные таким маленьким, как он, усилия для попытки возвращения домой, но обстоятельства, с которыми он столкнулся по прибытии, заставляют его по-новому ценить мир и своих близких, и верных друзей. Режиссер: Микинори Сакакибара, Кунихико Юяма. Актеры: Сандаю Докумамуси, Арата Фурута, Мао Иноуэ, Нана Мидзуки, Рио Сасаки, Рёхэй Судзуки, Юка Тэрасаки, Норито Ясима, Акио Оцука.
«Чёрная вода»
Трое молодых людей — Максим, его брат Пётр и его новая девушка Полина приезжают в забытую Богом деревню, где поселяются на старом заброшенном корабле, у которого среди местных очень дурная слава. Неожиданно ночью Полина исчезает и братья бросаются на её поиски. А когда она также неожиданно возвращается, вокруг начинают происходить странные вещи. Максим опасается за девушку, а у его брата возникают подозрения, что это… уже не Полина.
Режиссер: Роман Каримов. Актеры: Ирина Старшенбаум, Дмитрий Богдан, Евгений Алехин, Инна Егорова, Сергей Белый, Наталья Шапошникова.
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана