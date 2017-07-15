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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:33

Просмотров: 734

Парк с приспособленными к морской воде растениями предложили создать в Актау

Представители итальянской компании Paghera Массимо Альберти и Сахиб Худавердиев презентовали акиму Мангистауской области проект по строительству парка в Актау. Бизнесмены отметили, что смогут высадить в нем более 100 видов растений, приспособленных к поливу морской водой. Об этом сообщила пресс-служба акима области.

Проект парка в Актау
Представители компании Paghera заверили, что могут построить в областном центре большой парк, в котором будут высажены более 100 видов растений.

- Компания Paghera имеет технологию, по которой полив растений возможен практически необработанной морской водой. Для этого потребуется посадить в парке специальные растения, которые были изучены в американских лабораториях. Данную технологию мы используем для озеленения в разных странах. К примеру, в Египте имеется около 30 парков, озеленением которых занималась наша компания. Если говорить об Актау, то речь идет о 12 гектарах земли, на что потребуется 6 миллионов 750 тысяч евро. Если освещением, дренажной системой в этом парке будут заниматься ваши специалисты, то стоимость проекта будет меньше. Возможно и строительство гольф-клуба. Мы имеем подобный опыт в Майами, где гольф площадки также поливаются морской водой, - рассказал Массимо Альберти, генеральный директор компании Paghera.

Аким области Ералы Тугжанов посчитал, что проект требует детального обсуждения с участием мангистауских специалистов. Они, по сообщению пресс-службы, проведут детальный анализ, после которого будет принято окончательное решение.

Фото пресс-службы акима области



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Итальянская компания предложила построить в Актау парк


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Комментарии ( 10 )

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Sazan (Посетители) Сегодня, 19:24
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  • мунайши73
  • Ёж
 полина1952 (Посетители) Сегодня, 19:23
какую только глупость не придумают=чтобы деньги отмыть=

оспанов я думаю в шоколаде-на десять поколений заработал
 
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  • Валерий_М
  • Sazan
  • мунайши73
  • Ёж
 tolk (Посетители) Сегодня, 19:15
А я бы предложил снести ограду ботанического сада,поставить скамейки и фонари,отремонтировать дорожки. И получится парк в центре города. Пока его до конца не распродали.
Как Оспанов поживает интересно?
 
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  • Sazan
 manwyk (Посетители) Сегодня, 19:00
Будет гольф,будут и желающие.Наверное будут думать,где лучше расположить.Рядом с морем где у нас пустое место есть?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Ёж
 Аккаунт (Посетители) Сегодня, 18:38
Ищут лахмодеев с деньгами и найдут. lol
 
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  • Лесник
  • мунайши73
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  • Sazan
 tushonka (Посетители) Сегодня, 17:56
опять они со своим строительством гольф-клуба.
Да нет у нас людей в Актау кто в это играет. на кой нам это надо?
Чо за маразм йоп тыгыдык
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:48
Ну да, ну да.... Пальмы на кольце напротив Кашагана у нас уже высаживали. Да вот незадача-то, оказывается их в Африке к нашему снегу не приучили crazy
 
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 17:34
мунайши73,
Там разница только в стоимости, по-ходу.

Мне больше интересно, как они будут эту морскую воду на полив подавать. Ведь она будет уничтожать поливную систему.

Проект, конечно, интересный. Но мне больше по душе красавец "Ледовый дворец", "отстроенный" на средства инвесторов из Чехии и гордо возвышающийся на территории Есеновского универа.. Такую красоту не каждому дано увидеть.. look
 
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 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 17:18
Компания Paghera имеет технологию, по которой полив растений возможен практически необработанной морской водой.

В чём разница морской воды от практически необработанной?
 
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 Нелли Ершова (Посетители) Сегодня, 17:05
Очень хороший проект!Воплощайте , это здорово!!!
 
 

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