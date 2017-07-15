Парк с приспособленными к морской воде растениями предложили создать в Актау

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Представители компании Paghera заверили, что могут построить в областном центре большой парк, в котором будут высажены более 100 видов растений.- Компания Paghera имеет технологию, по которой полив растений возможен практически необработанной морской водой. Для этого потребуется посадить в парке специальные растения, которые были изучены в американских лабораториях. Данную технологию мы используем для озеленения в разных странах. К примеру, в Египте имеется около 30 парков, озеленением которых занималась наша компания. Если говорить об Актау, то речь идет о 12 гектарах земли, на что потребуется 6 миллионов 750 тысяч евро. Если освещением, дренажной системой в этом парке будут заниматься ваши специалисты, то стоимость проекта будет меньше. Возможно и строительство гольф-клуба. Мы имеем подобный опыт в Майами, где гольф площадки также поливаются морской водой, - рассказал Массимо Альберти, генеральный директор компании Paghera.Аким области Ералы Тугжанов посчитал, что проект требует детального обсуждения с участием мангистауских специалистов. Они, по сообщению пресс-службы, проведут детальный анализ, после которого будет принято окончательное решение.