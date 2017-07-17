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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:37

Просмотров: 589

С начала года эпидемиологи выявили в Мангистау 18 ВИЧ-инфицированных

Возраст инфицированных — от 20 до 39 лет. Об этом рассказала Алмагуль Кемазанова, врач-эпидемиолог Мангистауского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Здание центра СПИД. Фото автора
За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 11 ВИЧ-инфицированных.

- Большинство выявленных больных - 77,8% - это жители Актау, 22,2% - жители Мунайлинского района. Большинство инфицированных - мужчины. Путь передачи инфекции - половой, - прокомментировала Алмагуль Кемазанова.

Пройти обследование на ВИЧ можно в центре СПИД по адресу: Актау, 3 микрорайон, здание №170, второй этаж, кабинет №201. В центре работают телефоны доверия: 52-44-05; 50-40-49.


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Комментарии ( 2 )

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Колдун (Посетители) Сегодня, 15:51
Болезнь полностью выведенная во вражеских лабораториях.страдают невинные и дети в том числе,можно заразиться у стоматолога или у маникюрши или кровь перелили и так бывает. Не обязательно только голубые болеют опасность есть всегда и для всех.

Я свободен !
 
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Могой (Посетители) Сегодня, 15:45
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