С начала года эпидемиологи выявили в Мангистау 18 ВИЧ-инфицированных

Здание центра СПИД. Фото автора

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 11 ВИЧ-инфицированных.



- Большинство выявленных больных - 77,8% - это жители Актау, 22,2% - жители Мунайлинского района. Большинство инфицированных - мужчины. Путь передачи инфекции - половой, - прокомментировала Алмагуль Кемазанова.



Пройти обследование на ВИЧ можно в центре СПИД по адресу: Актау, 3 микрорайон, здание №170, второй этаж, кабинет №201. В центре работают телефоны доверия: 52-44-05; 50-40-49.