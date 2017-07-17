О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Фото Рашида Исмагилова
Завтра, 18 июля, по данным rp5.kz, ожидается солнечный день. Температура воздуха днём составит +29°С...+31°С, ночью +22°С. Скорость ветра 6-7 м/с.
В среду, 19 июля, синоптики прогнозируют ясную погоду с переменной облачностью. Средняя температура воздуха днем составит +32°С, ночью +23°С. Ветер 6-7 м/с.
В четверг, 20 июля, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Средняя температура воздуха днём составит +30°С, ночью +22°С. Ветер 7-8 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 18 июля, в Актау ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днём составит +33°С, ночью +28°С. Скорость ветра 6-7 м/с.
В среду, 19 июля, температура воздуха днём составит +34°С, ночью +29°С. Ветер 7-8 м/с.
В четверг, 20 июля, по прогнозу синоптиков, будет солнечно. Возможна переменная облачность. Вечером возможны осадки. Температура воздуха днём составит +33°С, ночью +29°С. Ветер 6-7 м/с.
Видео Рашида Исмагилова
В среду, 19 июля, синоптики прогнозируют ясную погоду с переменной облачностью. Средняя температура воздуха днем составит +32°С, ночью +23°С. Ветер 6-7 м/с.
В четверг, 20 июля, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Средняя температура воздуха днём составит +30°С, ночью +22°С. Ветер 7-8 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 18 июля, в Актау ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днём составит +33°С, ночью +28°С. Скорость ветра 6-7 м/с.
В среду, 19 июля, температура воздуха днём составит +34°С, ночью +29°С. Ветер 7-8 м/с.
В четверг, 20 июля, по прогнозу синоптиков, будет солнечно. Возможна переменная облачность. Вечером возможны осадки. Температура воздуха днём составит +33°С, ночью +29°С. Ветер 6-7 м/с.
Видео Рашида Исмагилова