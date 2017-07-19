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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 05:22

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График приема граждан руководством ДВД Мангистауской области

Во втором полугодии 2017 года прием граждан будет проходить еженедельно. Об этом сообщили в ДВД Мангистауской области.

Фото Ольги Ярославской из архива Lada.kz
Начальник ДВД Мангистауской области Дальбеков Кайрат Султанбаевич принимает граждан каждую среду с 15:00 до 19:00.

Первый заместитель начальника ДВД Мангистауской области Мукашев Амандык Жумахметович - каждый понедельник с 17:00 до 19:00.

Заместитель начальника ДВД Мангистауской области Нсанбаев Бердибек Айтжанович - каждый вторник с 17:00 до 19:00.

Заместитель начальника ДВД Мангистауской области Куанышкереев Алдирза Сайынович - каждую среду с 17:00 до 19:00.

Заместитель начальника ДВД Мангистауской области Жумагали Бокен Бегерович принимает граждан каждую пятницу с 17:00 до 19:00.

Заместитель начальника ДВД Мангистауской области Халмурадов Аманкелды Хайырмухаммедович ведет приём каждый четверг с 17:00 до 19:00.

Начальник местной полицейской службы ДВД Мангистауской области Мылтыков Улыгбек Тургунович принимает посетителей каждый вторник и четверг с 15:00 до 17:00.

В пресс-службе ведомства отметили, что предварительную запись на прием осуществляет отдел документационного обеспечения ДВД Мангистауской области по телефонам: 47-50-11, 47-51-43. Руководитель отдела Раушанова Сулу Жумагалиевна.

- Депутаты, ветераны ВОВ и приравненные к ним лица, инвалиды, беременные женщины, а также граждане, награжденные правительственными наградами, иностранные граждане и иногородние жители будут приниматься без очереди, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.


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