График приема граждан руководством ДВД Мангистауской области

Фото Ольги Ярославской из архива Lada.kz

Начальник ДВД Мангистауской области Дальбеков Кайрат Султанбаевич принимает граждан каждую среду с 15:00 до 19:00.



Первый заместитель начальника ДВД Мангистауской области Мукашев Амандык Жумахметович - каждый понедельник с 17:00 до 19:00.



Заместитель начальника ДВД Мангистауской области Нсанбаев Бердибек Айтжанович - каждый вторник с 17:00 до 19:00.



Заместитель начальника ДВД Мангистауской области Куанышкереев Алдирза Сайынович - каждую среду с 17:00 до 19:00.



Заместитель начальника ДВД Мангистауской области Жумагали Бокен Бегерович принимает граждан каждую пятницу с 17:00 до 19:00.



Заместитель начальника ДВД Мангистауской области Халмурадов Аманкелды Хайырмухаммедович ведет приём каждый четверг с 17:00 до 19:00.



Начальник местной полицейской службы ДВД Мангистауской области Мылтыков Улыгбек Тургунович принимает посетителей каждый вторник и четверг с 15:00 до 17:00.



В пресс-службе ведомства отметили, что предварительную запись на прием осуществляет отдел документационного обеспечения ДВД Мангистауской области по телефонам: 47-50-11, 47-51-43. Руководитель отдела Раушанова Сулу Жумагалиевна.



- Депутаты, ветераны ВОВ и приравненные к ним лица, инвалиды, беременные женщины, а также граждане, награжденные правительственными наградами, иностранные граждане и иногородние жители будут приниматься без очереди, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.