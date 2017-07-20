Синоптики обещают ясную погоду в Актау

Фото Рашида Исмагилова
Завтра, 21 июля, по данным rp5.kz, ожидается солнечный день. Температура воздуха днём составит +29°С...+33°С, ночью +24°С. Ветер 4-5 м/с.
В субботу, 22 июля, синоптики прогнозируют ясную погоду. Средняя температура воздуха днём составит +30°С, ночью +25°С. Ветер 3-4 м/с.
В воскресенье, 23 июля, по прогнозам синоптиков, будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +30°С, ночью +25°С. Ветер 2-3 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 21 июля, в Актау ожидаются небольшие осадки с утра. Температура воздуха составит +32°С днём, ночью +28°С. Скорость ветра 5-6 м/с.
В субботу, 22 июля, температура воздуха днём составит +34°С, ночью +31°С. Ветер 4-5 м/с.
В воскресенье, 23 июля, по прогнозу синоптиков, будет солнечно. Возможна переменная облачность. Вечером возможны осадки. Температура воздуха днём составит +34°С, ночью +32°С. Ветер 3-4 м/с.
В субботу, 22 июля, синоптики прогнозируют ясную погоду. Средняя температура воздуха днём составит +30°С, ночью +25°С. Ветер 3-4 м/с.
В воскресенье, 23 июля, по прогнозам синоптиков, будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +30°С, ночью +25°С. Ветер 2-3 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 21 июля, в Актау ожидаются небольшие осадки с утра. Температура воздуха составит +32°С днём, ночью +28°С. Скорость ветра 5-6 м/с.
В субботу, 22 июля, температура воздуха днём составит +34°С, ночью +31°С. Ветер 4-5 м/с.
В воскресенье, 23 июля, по прогнозу синоптиков, будет солнечно. Возможна переменная облачность. Вечером возможны осадки. Температура воздуха днём составит +34°С, ночью +32°С. Ветер 3-4 м/с.
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