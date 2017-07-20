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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:15

Просмотров: 961

У автобусного маршрута №3 в Актау появятся четыре дополнительные остановки

Изменить маршрут движения автобуса планируют с 24 июля. Дополнительные остановки организовали в новых микрорайонах Актау. Об этом рассказал Наби Айгараков, директор обслуживающего маршрута №3 ТОО «Айна».

Фото из архива Lada.kz
Конечную остановку автобусы, следующие по маршруту №3, как рассказал Наби Айгараков, будут делать у 21 дома в 33 микрорайоне.

- Мы добавили четыре новых остановки. Количество автобусов увеличилось на два - теперь их будет 18. Интервал между автобусами составляет восемь минут. Последний автобус с конечной остановки в 33 микрорайоне будет уходить в 20:00. Прибывает последний рейс на остановку в 21:00, - рассказал директор ТОО «Айна».

С 24 июля, по словам Наби Айгаракова, в маршрут №3 включат остановки у 21 дома в 32А микрорайоне, студенческого спортивного комплекса и две остановки в 33 микрорайоне.


Автобусные маршруты Актау. Маршрут № 3 выделен зелёным цветом.


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Комментарии ( 3 )

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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:12
почему до 8 часов? почему не до 10? хотя бы? что после 8 взрослые и дети не двигаются?
 
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Zolotoy (Посетители) Сегодня, 14:55
Лучше обратите внимание на хамское поведение водителей автобусов. К примеру, водитель автобуса, может создавать помехи, обогнав три впереди стоящих автомобиля, что бы "быстрее" попасть к остановке. Я понимаю, он везёт людей, жара и прочее...Но смысла в этом мало, а пробка создаётся. Далее: водители автобусов курят, ведут машину, как правило, как будто везут дрова. Говорят по телефону за рулём, порой трогаются ещё до того, как народ полностью оказался внутри. На вежливое замечания отвечают "братан, братан, ладно никто не видит", на грубое замечание что то мычат...

Необходимо собирать эту банду каждое утро и проводить жёсткий инструктаж. Увольнять за каждое третье нарушение. Привлекать полицию и лишать таких водителей прав пожизненно. Иначе когда нибудь случится авария, где все будут охать и ахать.

И самое главное: никаких талонов в автобусах не дают, а значит никаких налогов этот вид перевозок не приносит. Кондуктора без формы, порой спят. Внутри автобусов реклама отвратительных артистов, услуг массажа, пропаганда. Это неприемлемо. Организации, которым дали маршруты, в том числе ТОО "Айна" - явно не справляются со своими обязанностями, а их хозяева, я уверен все на лексусах. Пора это прекращать. Пора уничтожать лживых хапуг-коммерсантов, как класс.
 
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Тихо (Посетители) Сегодня, 14:39
Наши остановки можно назвать стопом по требованию. Остановка должна выглядеть как остановка,образец напротив комплекса *Грин парк*, все остальные прости господи.
 
 

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