У автобусного маршрута №3 в Актау появятся четыре дополнительные остановки

Автобусные маршруты Актау. Маршрут № 3 выделен зелёным цветом.

Конечную остановку автобусы, следующие по маршруту №3, как рассказал Наби Айгараков, будут делать у 21 дома в 33 микрорайоне.- Мы добавили четыре новых остановки. Количество автобусов увеличилось на два - теперь их будет 18. Интервал между автобусами составляет восемь минут. Последний автобус с конечной остановки в 33 микрорайоне будет уходить в 20:00. Прибывает последний рейс на остановку в 21:00, - рассказал директор ТОО «Айна».С 24 июля, по словам Наби Айгаракова, в маршрут №3 включат остановки у 21 дома в 32А микрорайоне, студенческого спортивного комплекса и две остановки в 33 микрорайоне.