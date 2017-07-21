С начала года в бюджет Мангистауской области поступило более 147 миллиардов тенге

Марина Альбекова

Доходы местного бюджета области составили 63,3 миллиарда тенге при прогнозе 62,9 миллиарда тенге. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма поступлений в местный бюджет увеличена на 1,1 миллиарда тенге.



- По итогам первого полугодия расходы областного бюджета исполнены на 99,1%. Их сумма составила 74 миллиарда тенге, - отметила Марина Альбекова.



Исполнение местного бюджета по районам и городам области, по словам руководителя управления финансов, колеблется от 97,6% до 100%. Самый низкий показатель наблюдается в Мунайлинском районе.



- Здесь имеются отдельные неоплаченные затраты местного бюджета. Это не приоритетные затраты, не влияющие ни на какие показатели. Освоение бюджета у нас находится на особом, ежедневном контроле, - отметила Марина Альбекова.



Освоение целевых трансфертов из республиканского бюджета с начала года составило 9,6 миллиарда тенге или 99,3%.



- В сравнении с уровнем прошлого года годовой объем трансфертов уменьшился. В прошлом году выделено около 50,4 миллиарда тенге, в этом году - 33,7 миллиарда тенге. Отдельные виды трансфертов, ранее финансируемые из республиканского бюджета, переданы в состав местного бюджета. По районам и городам области исполнение по трансфертам колеблется от 93% до 99,9%. Самый низкий показатель по освоению средств республиканского бюджета наблюдается в Мангистауском районе. Здесь не оплачены затраты по объекту «Реконструкция и строительство водопровода в селе Жармыш». Это произошло из-за того, что не был проведен конкурс, - отметила Марина Альбекова.



Общая сумма неосвоенных средств, по словам руководителя управления финансов, составила около 700 миллионов тенге. Из средств местного бюджета не освоили 636 миллионов тенге, по трансфертам - 63 миллиона тенге. Причинами неосвоения средств в управлении финансов назвали несвоевременное предоставление актов выполненных работ подрядчиками и поздним завершением конкурсных процедур.



- Трансферты недоосвоены в управлении координации занятости и социальных программ и управлении сельского хозяйства, где не завершены конкурсные процедуры по отдельным бюджетным программам. По местному бюджету недоосвоено 636 миллионов тенге. Основная сумма приходится на областной бюджет. По двум объектами поздно завершены конкурсные процедуры, соответственно, оплата была произведена по фактическому объему выполненных работ. Это две школы: на станции Курык на 300 мест и в селе Баскудук на 600 мест, - сообщила Марина Альбекова.



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