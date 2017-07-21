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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:34

Просмотров: 248

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где провести выходные? Провести эти дни можно ярко, насыщенно, интересно и познавательно. Мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 22 и 23 июля.

Фото из архива Lada.kz
Спортивные мероприятия
Пляжный футбол


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 22 июля, в 19:30 на Солдатском пляже пройдет чемпионат по пляжному футболу. Вход бесплатный.

Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный. 

Экскурсии   
Экскурсия «Обычаи гостеприимства великой степи»


Как провести ближайшие выходные в Актау


ТОО «Турист» приглашает жителей Актау 23 июля на экскурсию! Поездка платная. Предварительная запись по телефонам: 43-00-00, 31-56-31, 8 707 980 0104.
 
Поездка на осетровую и страусиную фермы


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсии! Посетите осетровую и страусиную фермы 22 июля. Время проведения: с 18:30 до 20:30. Вход платный. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 63 15. 

Мастер-классы для детей 
«Шоколадные» мастер-классы


Как провести ближайшие выходные в Актау


Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88. 

Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу и воскресенье пройдут мастер-классы для детей от шеф-повара ресторана Caruso. Стоимость - 5000 тенге. Продолжительность от 2 до 2,5 часов. Запись по телефону: 8 777 120 88 12. 

Мастер-класс по декору и флористике


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу и воскресенье в студии «Due Sorelle» пройдут мастер-классы для взрослых и детей. Один день - для креативных и не скучающих взрослых, а второй - для таких же детишек. Будем грунтовать деревянную дощечку, расписывать ее фразами и украшать цветами, которые мы заранее отберем и засушим для вас. Стоимость - 6000 тенге. Записаться на мастер-класс можно по адресу: 4 микрорайон, дом 56 или по телефону 8 701 99 44442.

Квесты
Квест VZAPERTI


Как провести ближайшие выходные в Актау


Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагают выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде. График работы: ежедневно с 09:00 до 00:00 (бронирование игр), без выходных. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.    

Для любителей ночной жизни — вечеринки
Вечеринка в Баррель Вar


Как провести ближайшие выходные в Актау


Самые зажигательные выходные для жителей и гостей Актау - в Баррель Вar. Для вас выступит гость из Кубы Исаак Реал. Место проведения: 28 микрорайон, здание 65.

Для любителей кино


В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Дюнкерк»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Фильм расскажет историю чудесного спасения более 300 тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.
Режиссер: Кристофер Нолан. Актеры: Том Харди, Киллиан Мёрфи, Кеннет Брана, Марк Райлэнс, Анейрин Барнард, Гарри Стайлс, Джеймс Д’Арси, Джек Лауден, Барри Кеоган, Кевин Гатри.

«Ужас Амитивилля: Пробуждение»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Мать-одиночка переезжает со своими тремя детьми в «обитаемый» дом, даже не подозревая о кровавой истории их нового жилища. Каждый дом имеет историю. Этот имеет легенду. Режиссер: Франк Халфун. Актеры: Дженнифер Джейсон Ли, Камерон Монахэн, Белла Торн, Дженнифер Моррисон, МакКенна Грейс, Тейлор Спрейтлер, Кертвуд Смит, Томас Манн, Хантер Голигоски, Дэн Мартино.

«Мажоры»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Марсель – джентельмен и романтик, «Ромео» нашего времени… Даник – про таких как он обычно говорят «казах без понтов – беспонтовый казах». Бага – профессиональный боксер, его каждый может обидеть, но не каждый успеет извиниться. Что их объединяет? Они – беззаботные мажоры, которые не задумываются над своими действиями и ведут потребительский образ жизни.
Но даже в их беспроблемной сказке наступает момент, когда им необходимо взглянуть на окружающий мир серьезно и оценить свои действия с позиции взрослых. Режиссер: Жанибек Гусманов. Актеры: Марсель Махмуди, Бахтияр Байсерик, Ануар Талгатов, Айым Сейтметова.

«Заячья школа»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Макс, любитель городской суеты и молодежных развлечений, попадает туда, где ему совсем не место — в старомодную заячью школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнает о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и собственном предназначении.
Режиссер: Уте фон Мюнхов-Поль. Актеры: Ноа Леви, Зента Бергер, Фридрих фон Тун, Дженни Мелина Витез, Макс Богут, Бен Боксберг, Юля Бёве, Дирк Петрик, Константин фон Ящерофф, Тим Сэндер.


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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 18:13
У русского человека две проблемы: доработать до пятницы…
… и не умереть до понедельника. (с) dada

С пятницей, мужики! beer2
 
 

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