Как провести ближайшие выходные в Актау

Фото из архива Lada.kz
Спортивные мероприятия
Пляжный футбол
Пляжный футбол
В субботу, 22 июля, в 19:30 на Солдатском пляже пройдет чемпионат по пляжному футболу. Вход бесплатный.
Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
Экскурсии
Экскурсия «Обычаи гостеприимства великой степи»
Экскурсия «Обычаи гостеприимства великой степи»
ТОО «Турист» приглашает жителей Актау 23 июля на экскурсию! Поездка платная. Предварительная запись по телефонам: 43-00-00, 31-56-31, 8 707 980 0104.
Поездка на осетровую и страусиную фермы
Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсии! Посетите осетровую и страусиную фермы 22 июля. Время проведения: с 18:30 до 20:30. Вход платный. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 63 15.
Мастер-классы для детей
«Шоколадные» мастер-классы
«Шоколадные» мастер-классы
Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.
Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»
В субботу и воскресенье пройдут мастер-классы для детей от шеф-повара ресторана Caruso. Стоимость - 5000 тенге. Продолжительность от 2 до 2,5 часов. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.
Мастер-класс по декору и флористике
В субботу и воскресенье в студии «Due Sorelle» пройдут мастер-классы для взрослых и детей. Один день - для креативных и не скучающих взрослых, а второй - для таких же детишек. Будем грунтовать деревянную дощечку, расписывать ее фразами и украшать цветами, которые мы заранее отберем и засушим для вас. Стоимость - 6000 тенге. Записаться на мастер-класс можно по адресу: 4 микрорайон, дом 56 или по телефону 8 701 99 44442.
Квесты
Квест VZAPERTI
Квест VZAPERTI
Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагают выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде. График работы: ежедневно с 09:00 до 00:00 (бронирование игр), без выходных. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.
Для любителей ночной жизни — вечеринки
Вечеринка в Баррель Вar
Вечеринка в Баррель Вar
Самые зажигательные выходные для жителей и гостей Актау - в Баррель Вar. Для вас выступит гость из Кубы Исаак Реал. Место проведения: 28 микрорайон, здание 65.
Для любителей кино
В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
«Дюнкерк»
Фильм расскажет историю чудесного спасения более 300 тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.
Режиссер: Кристофер Нолан. Актеры: Том Харди, Киллиан Мёрфи, Кеннет Брана, Марк Райлэнс, Анейрин Барнард, Гарри Стайлс, Джеймс Д’Арси, Джек Лауден, Барри Кеоган, Кевин Гатри.
«Ужас Амитивилля: Пробуждение»
Мать-одиночка переезжает со своими тремя детьми в «обитаемый» дом, даже не подозревая о кровавой истории их нового жилища. Каждый дом имеет историю. Этот имеет легенду. Режиссер: Франк Халфун. Актеры: Дженнифер Джейсон Ли, Камерон Монахэн, Белла Торн, Дженнифер Моррисон, МакКенна Грейс, Тейлор Спрейтлер, Кертвуд Смит, Томас Манн, Хантер Голигоски, Дэн Мартино.
«Мажоры»
Марсель – джентельмен и романтик, «Ромео» нашего времени… Даник – про таких как он обычно говорят «казах без понтов – беспонтовый казах». Бага – профессиональный боксер, его каждый может обидеть, но не каждый успеет извиниться. Что их объединяет? Они – беззаботные мажоры, которые не задумываются над своими действиями и ведут потребительский образ жизни.
Но даже в их беспроблемной сказке наступает момент, когда им необходимо взглянуть на окружающий мир серьезно и оценить свои действия с позиции взрослых. Режиссер: Жанибек Гусманов. Актеры: Марсель Махмуди, Бахтияр Байсерик, Ануар Талгатов, Айым Сейтметова.
«Заячья школа»
Макс, любитель городской суеты и молодежных развлечений, попадает туда, где ему совсем не место — в старомодную заячью школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнает о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и собственном предназначении.
Режиссер: Уте фон Мюнхов-Поль. Актеры: Ноа Леви, Зента Бергер, Фридрих фон Тун, Дженни Мелина Витез, Макс Богут, Бен Боксберг, Юля Бёве, Дирк Петрик, Константин фон Ящерофф, Тим Сэндер.