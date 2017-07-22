Служащие ВМС из Актау примут участие в международном конкурсе «Кубок моря-2017»

Фото из архива Lada.kz
С 31 июля по 12 августа в территориальных водах Азербайджана пройдет международный конкурс «Кубок моря-2017». За звание лучших будут бороться экипажи ВМС Азербайджана, России и Казахстана.
Честь Казахстана в конкурсе «Кубок моря 2017» будут защищать ракетно-артиллерийские корабли «Казахстан» и «Сарыарка».
Конкурс пройдет в три этапа:
- соревнования по выполнению артиллерийских стрельб;
- состязания по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке;
- состязания по морской подготовке.
В ходе следующих этапов морякам предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по плавающей мине, уничтожить условную воздушную цель, маневрирование кораблем при постановке на якорь и бочку, бороться за живучесть корабля с заделыванием пробоин и откачиванием забортной воды, и на последнем этапе – покинуть аварийный корабль с использованием спасательных средств.
В торжественной церемонии убытия кораблей принял участие министр обороны РК полковник Сакен Жасузаков.
- Отрадно осознавать, что сегодня существует возможность совершенствования профессиональных навыков, проявления боевого мастерства путем соперничества в военной выучке без каких-либо потерь. Выступать на армейских играх, представляя свою страну, престижно. Победить - почетно. Желаю вам честной и бескомпромиссной борьбы, объективного судейства и победы, - сказал генерал-полковник Сакен Жасузаков в ходе встречи с участниками АрМИ-2017.
Напомним, что в 2016 году военные моряки из Актау заняли второе место в международном конкурсе «Кубок моря».Честь Казахстана защищал ракетно-артиллерийский корабль «Орал» под командованием старшего лейтенанта Аскара Капашова.
Честь Казахстана в конкурсе «Кубок моря 2017» будут защищать ракетно-артиллерийские корабли «Казахстан» и «Сарыарка».
Конкурс пройдет в три этапа:
- соревнования по выполнению артиллерийских стрельб;
- состязания по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке;
- состязания по морской подготовке.
В ходе следующих этапов морякам предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по плавающей мине, уничтожить условную воздушную цель, маневрирование кораблем при постановке на якорь и бочку, бороться за живучесть корабля с заделыванием пробоин и откачиванием забортной воды, и на последнем этапе – покинуть аварийный корабль с использованием спасательных средств.
В торжественной церемонии убытия кораблей принял участие министр обороны РК полковник Сакен Жасузаков.
- Отрадно осознавать, что сегодня существует возможность совершенствования профессиональных навыков, проявления боевого мастерства путем соперничества в военной выучке без каких-либо потерь. Выступать на армейских играх, представляя свою страну, престижно. Победить - почетно. Желаю вам честной и бескомпромиссной борьбы, объективного судейства и победы, - сказал генерал-полковник Сакен Жасузаков в ходе встречи с участниками АрМИ-2017.
Напомним, что в 2016 году военные моряки из Актау заняли второе место в международном конкурсе «Кубок моря».Честь Казахстана защищал ракетно-артиллерийский корабль «Орал» под командованием старшего лейтенанта Аскара Капашова.