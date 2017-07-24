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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:40

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Хирурги прооперировали жительницу Актау с 15-сантиметровым опущением почки

Операцию провели эндоскопическим методом. Врачи прогнозируют полное выздоровление пациентки. Об этом рассказал Талгат Мукантаев, заведующий отделением видеоэндоскопической хирургии Мангистауской областной больницы (МОБ).

Мангистауская областная больница. Фото автора
В течение трех лет 19-летнюю девушку беспокоили боли в правой половине низа живота.

- При ультразвуковом исследовании выявлено опущение правой почки до малого таза. При этом функция почек нарушена, - рассказал Талгат Мукантаев.

Расположение органа, как отметил заведующий отделением видеоэндоскопической хирургии МОБ, могло доставить девушке неудобства при беременности.

- Во время будущей беременности девушка могла столкнуться с проблемами из-за сдавления почки растущей маткой. Вместе с хирургом Еркебаем Суиновым и анестезиологом Мырзабеком Айлековым мы выделили почку и подняли на нужное место. Для этого мы использовали специальную синтетическую хирургическую сетку, с помощью которой «подвесили» почку на нужное место. Прогноз - полное выздоровление, - прокомментировал Талгат Мукантаев.

Ранее, как рассказал Талгат Мукантаев, подобные редкие операции проводили полостным методом. По словам хирурга, из-за травматичности операции и страха многие люди не обращаются к врачам.

- Теперь такую операцию проводят лапароскопическим методом, не вызывающим проблем в дальнейшем, - сказал Талгат Мукантаев.


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Комментарии ( 1 )

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Ёж (Посетители) Сегодня, 10:49
Стоп, стоп! А медстраховку проверили у пациентки?
 
 

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