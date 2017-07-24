Хирурги прооперировали жительницу Актау с 15-сантиметровым опущением почки

Мангистауская областная больница. Фото автора

В течение трех лет 19-летнюю девушку беспокоили боли в правой половине низа живота.



- При ультразвуковом исследовании выявлено опущение правой почки до малого таза. При этом функция почек нарушена, - рассказал Талгат Мукантаев.



Расположение органа, как отметил заведующий отделением видеоэндоскопической хирургии МОБ, могло доставить девушке неудобства при беременности.



- Во время будущей беременности девушка могла столкнуться с проблемами из-за сдавления почки растущей маткой. Вместе с хирургом Еркебаем Суиновым и анестезиологом Мырзабеком Айлековым мы выделили почку и подняли на нужное место. Для этого мы использовали специальную синтетическую хирургическую сетку, с помощью которой «подвесили» почку на нужное место. Прогноз - полное выздоровление, - прокомментировал Талгат Мукантаев.



Ранее, как рассказал Талгат Мукантаев, подобные редкие операции проводили полостным методом. По словам хирурга, из-за травматичности операции и страха многие люди не обращаются к врачам.



- Теперь такую операцию проводят лапароскопическим методом, не вызывающим проблем в дальнейшем, - сказал Талгат Мукантаев.