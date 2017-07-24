О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Фото Рашида Исмагилова
По данным rp5.kz, завтра, 25 июля, ожидается солнечный день. Возможна переменная облачность. Температура воздуха днём составит +23°С...+26°С, ночью +21°С. Скорость ветра 3-4 м/с.
В среду, 26 июля, синоптики прогнозируют ясную погоду. Средняя температура воздуха днём +27°С, ночью +21°С. Ветер 3-4 м/с.
В четверг, 27 июля, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +33°С, ночью +26°С. Ветер 2-3 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 25 июля, синоптики прогнозируют небольшие осадки. Температура воздуха составит +33°С днём, ночью +31°С. Ветер 4-5 м/с.
В среду, 26 июля, по прогнозам синоптиков в Актау ожидается дождь. Температура воздуха днём составит +35°С, ночью +33°С. Скорость ветра 6-7 м/с.
В четверг, 27 июля, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет солнечно. Возможна переменная облачность. Вечером возможны осадки. Температура воздуха днём составит +36°С, ночью +34°С. Ветер 6-7 м/с.
Температуру воды в море можно посмотреть здесь.
В среду, 26 июля, синоптики прогнозируют ясную погоду. Средняя температура воздуха днём +27°С, ночью +21°С. Ветер 3-4 м/с.
В четверг, 27 июля, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +33°С, ночью +26°С. Ветер 2-3 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 25 июля, синоптики прогнозируют небольшие осадки. Температура воздуха составит +33°С днём, ночью +31°С. Ветер 4-5 м/с.
В среду, 26 июля, по прогнозам синоптиков в Актау ожидается дождь. Температура воздуха днём составит +35°С, ночью +33°С. Скорость ветра 6-7 м/с.
В четверг, 27 июля, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет солнечно. Возможна переменная облачность. Вечером возможны осадки. Температура воздуха днём составит +36°С, ночью +34°С. Ветер 6-7 м/с.
Температуру воды в море можно посмотреть здесь.
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