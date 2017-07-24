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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:34

Просмотров: 1268

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

День без осадков метеорологи прогнозируют завтра, 25 июля. Средняя температура воздуха днём составит +26°С.

Фото Рашида Исмагилова
По данным rp5.kz, завтра, 25 июля, ожидается солнечный день. Возможна переменная облачность. Температура воздуха днём составит +23°С...+26°С, ночью +21°С. Скорость ветра 3-4 м/с.

В среду, 26 июля, синоптики прогнозируют ясную погоду. Средняя температура воздуха днём +27°С, ночью +21°С. Ветер 3-4 м/с.

В четверг, 27 июля, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +33°С, ночью +26°С. Ветер 2-3 м/с.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики


По данным gismeteo.kz, завтра, 25 июля, синоптики прогнозируют небольшие осадки. Температура воздуха составит +33°С днём, ночью +31°С. Ветер 4-5 м/с.

В среду, 26 июля, по прогнозам синоптиков в Актау ожидается дождь. Температура воздуха днём составит +35°С, ночью +33°С. Скорость ветра 6-7 м/с.

В четверг, 27 июля, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет солнечно. Возможна переменная облачность. Вечером возможны осадки. Температура воздуха днём составит +36°С, ночью +34°С. Ветер 6-7 м/с.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики


Температуру воды в море можно посмотреть здесь.


Скачать видео можно здесь


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Комментарии ( 2 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 18:41
Завтра север и будет клевать.
 
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mer (Посетители) Сегодня, 17:53
На рп 5 таких данных не было даже вчера.
 
 

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