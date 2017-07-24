Скончался бывший тренер футбольного клуба «Каспий» Бауыржан Сарсекенов

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В последнее время Бауыржан Сарсекенов работал в Китае, где тренировал детско-юношескую сборную по футболу, об этом сообщает сайт sports.kz
Бывший футболист кызылординского «Мелиоратора» Бауыржан Сарсекенов известен своей работой с детьми и юношами, а также в алматинских «Намысе» и «Кайрате», актауских «Мунайши» и «Каспии», шымкентском «Ордабасы». Воспитанниками Бауыржана Жолдасовича являются многие бывшие и нынешние футболисты национальной сборной Казахстана.Биография:
Сарсекенов Бауыржан Жолдасович
Родился 25 мая 1955 года в Атырауской области.
В 1981 году окончил Казахский институт физической культуры и спорта (Алматы).
Как футболист выступал в командах мастеров: «Труд» (Актау), «Нефтяник - Озен» (Жанаозен), «Химик» (Степногорск), СКИФ (Алматы).
Тренерскую деятельность начал в 1981 году, став старшим тренером Мангистауской областной ДЮСШ.
Карьера:
1986-1991 годы — старший тренер ФК «Мунайши» (Актау)
1992 год — директор футбольной школы «Мунайши» (Актау)
1993 год — главный тренер ФК «Намыс» (Алматы)
1994 — 1995 годы — старший тренер ФК «Мунайши (Актау)
1996 годы — старший тренер ФК «Акжайык» (Атырау)
1997 год — старший тренер ФК «Мунайши (Актау)
1998 — 2000 годы — старший тренер ЦСКА (Алматы)
2000 год — директор фонда развития при Футбольном союзе Казахстана
2000 — 2004 годы — тренер группы подготовки ФК «Кайрат» (Алматы)
2001 — 2003 годы — главный тренер юношеских сборных Казахстана (U-15, U-16)
2004 год — главный тренер юношеской сборной Казахстана U-17
2005 годы — главный тренер ФК «Жетысу» (Талдыкорган)
2006 годы — старший тренер ФК «Ордабасы» (Шымкент)
2006 годы — старший тренер юношеской сборной Казахстана U-19
2007 годы — главный тренер ФК «Каспий» (Актау)
2008 годы — менеджер Департамента сборных команд ФФК
2009 годы — старший тренер клуба ветеранов «Женис» имени Шарипа Омарова (Алматы)
2011 — 2014 годы — директор детско-юношеской лиги Алматы
Обладатель тренерской лицензии PRO UEFA.
Заслуженный тренер Республики Казахстан.
Закончил Высшую школу футбольного менеджмента в Москве.
Проходил стажировки в футбольных клубах: «Динамо» (Киев), «Спартак» (Москва), «Штутгарт» и «Карлсруэ» (оба — Германия).
Награжден почетным орденом «За вклад в развитие футбола в Казахстане».
Воспитал следующих футболистов Национальной сборной Казахстана: Марат Шахметов, Жамбыл Кукеев, Марк Гурман, Артем Фомин.
В юношеских сборных командах тренировал Юрия Логвиненко, Таната Нусербаева, Сабырхана Ибраева, Захара Коробова, Сергея Шаффа и многих других.
Женат, имеет дочь и двух внучек.
Член партии «Нур Отан».