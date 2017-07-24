Скончался бывший тренер футбольного клуба «Каспий» Бауыржан Сарсекенов

Сарсекенов Бауыржан Жолдасович



Родился 25 мая 1955 года в Атырауской области.

В 1981 году окончил Казахский институт физической культуры и спорта (Алматы).

Как футболист выступал в командах мастеров: «Труд» (Актау), «Нефтяник - Озен» (Жанаозен), «Химик» (Степногорск), СКИФ (Алматы).

Тренерскую деятельность начал в 1981 году, став старшим тренером Мангистауской областной ДЮСШ.



Карьера:



1986-1991 годы — старший тренер ФК «Мунайши» (Актау)

1992 год — директор футбольной школы «Мунайши» (Актау)

1993 год — главный тренер ФК «Намыс» (Алматы)

1994 — 1995 годы — старший тренер ФК «Мунайши (Актау)

1996 годы — старший тренер ФК «Акжайык» (Атырау)

1997 год — старший тренер ФК «Мунайши (Актау)

1998 — 2000 годы — старший тренер ЦСКА (Алматы)

2000 год — директор фонда развития при Футбольном союзе Казахстана

2000 — 2004 годы — тренер группы подготовки ФК «Кайрат» (Алматы)

2001 — 2003 годы — главный тренер юношеских сборных Казахстана (U-15, U-16)

2004 год — главный тренер юношеской сборной Казахстана U-17

2005 годы — главный тренер ФК «Жетысу» (Талдыкорган)

2006 годы — старший тренер ФК «Ордабасы» (Шымкент)

2006 годы — старший тренер юношеской сборной Казахстана U-19

2007 годы — главный тренер ФК «Каспий» (Актау)

2008 годы — менеджер Департамента сборных команд ФФК

2009 годы — старший тренер клуба ветеранов «Женис» имени Шарипа Омарова (Алматы)

2011 — 2014 годы — директор детско-юношеской лиги Алматы



Обладатель тренерской лицензии PRO UEFA.

Заслуженный тренер Республики Казахстан.

Закончил Высшую школу футбольного менеджмента в Москве.

Проходил стажировки в футбольных клубах: «Динамо» (Киев), «Спартак» (Москва), «Штутгарт» и «Карлсруэ» (оба — Германия).

Награжден почетным орденом «За вклад в развитие футбола в Казахстане».



Воспитал следующих футболистов Национальной сборной Казахстана: Марат Шахметов, Жамбыл Кукеев, Марк Гурман, Артем Фомин.

В юношеских сборных командах тренировал Юрия Логвиненко, Таната Нусербаева, Сабырхана Ибраева, Захара Коробова, Сергея Шаффа и многих других.



Женат, имеет дочь и двух внучек.

Член партии «Нур Отан».

В последнее время Бауыржан Сарсекенов работал в Китае, где тренировал детско-юношескую сборную по футболу, об этом сообщает сайт sports.kz Бывший футболист кызылординского «Мелиоратора» Бауыржан Сарсекенов известен своей работой с детьми и юношами, а также в алматинских «Намысе» и «Кайрате», актауских «Мунайши» и «Каспии», шымкентском «Ордабасы». Воспитанниками Бауыржана Жолдасовича являются многие бывшие и нынешние футболисты национальной сборной Казахстана.