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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 15:07

Просмотров: 547

Скончался бывший тренер футбольного клуба «Каспий» Бауыржан Сарсекенов

В пятницу, 21 июля, после обширного инфаркта на 62-м году жизни не стало Бауыржана Сарсекенова. За свою карьеру футбольный тренер поработал со многими командами Казахстана, в том числе и актаускими «Мунайши» и «Каспий». Об этом сообщил портал sports.kz.

Фото сайта sports.kz
В последнее время Бауыржан Сарсекенов работал в Китае, где тренировал детско-юношескую сборную по футболу, об этом сообщает сайт sports.kz

Бывший футболист кызылординского «Мелиоратора» Бауыржан Сарсекенов известен своей работой с детьми и юношами, а также в алматинских «Намысе» и «Кайрате», актауских «Мунайши» и «Каспии», шымкентском «Ордабасы». Воспитанниками Бауыржана Жолдасовича являются многие бывшие и нынешние футболисты национальной сборной Казахстана.

Биография:

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Комментарии ( 5 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 16:41
Знал Баура хорошо царствие ему небесное. Рано ушёл многих мог ещё воспитать.
 
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  • Ян
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 16:21
Эх, как жаль.....
Он тренировал пацанов на год младше нас,но с нами тоже ездил на соревнования.
"Господин пас"-это не забудем.

Соболезнования родным.
 
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  • мунайши73
  • Ян
 Ratatui (Посетители) Сегодня, 15:33
Иманды болсын. Хороший тренер был, преданный своему делу. Многих воспитал.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • мунайши73
  • Ян
 Тихо (Посетители) Сегодня, 15:17
Хорошим парнем он был и правильным человеком,но век человеческий короток и всех нас ждут на небесах. Иманды болсын! Прощай друг.

Сообщения удаляю не читая.
 
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  • Тихо
  • мунайши73
  • Ян
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:11
Иманды болсын! знал я его когда тренировался!
 
 

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