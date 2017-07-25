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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 06:30

Просмотров: 62

«Актау, говори!» О чем Вы мечтаете?

В очередном выпуске «Актау, говори!» мы узнали о мечтах жителей и гостей Актау.

Фото автора. Коллаж Ерлана Изимбергенова


Предлагаем пользователям Lada.kz рассказать в комментариях о своей заветной мечте.

Подготовили Лиана Рязанцева и Рашид Исмагилов


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Комментарии ( 1 )

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  • Ян
 Papirosso (Посетители) Сегодня, 06:45
Мечтаю увидеть на виселице всех причастных к продаже побережья , всех причастных к псевдо нехватки газа devil

Сталина на них нету...
 
 

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