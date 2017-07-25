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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:04

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В городском отделе занятости и социальных программ Актау пройдет День открытых дверей

Социальные работники проконсультируют жителей Актау по вопросам назначения пособий и оформления услуг для людей с особенными потребностями.

Здание городского центра занятости и социальных программ. Фото автора
Прием жителей, как рассказали в городском отделе занятости и социальных программ, проведут без предварительной записи.

- Посетителям разъяснят порядок назначения государственной адресной социальной помощи, пособия на детей до восемнадцати лет и жилищной помощи. Социальные работники расскажут, как возместить затраты на домашнее обучение детей с инвалидностью, проинформируют об условиях получения сурдо-тифлотехнических и обязательных гигиенических средств и кресел-колясок, - отметили в городском отделе занятости Актау.

Специалисты городского отдела занятости и социальных программ расскажут посетителям акции, как оформить документы для получения путевок на санаторно-курортное лечение.

- Социальные работники расскажут о предоставлении протезно-ортопедической помощи людям с инвалидностью, услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху, - отметили в отделе занятости и социальных программ.

День открытых дверей пройдет 26 июля с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 часов в здании Актауского городского отдела занятости и социальных программ по адресу: 11 микрорайон, здание №11 (напротив 37 дома). По всем вопросам обращаться по телефону 8 (7292) 432650.


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