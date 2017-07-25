В городском отделе занятости и социальных программ Актау пройдет День открытых дверей

Здание городского центра занятости и социальных программ. Фото автора

Прием жителей, как рассказали в городском отделе занятости и социальных программ, проведут без предварительной записи.



- Посетителям разъяснят порядок назначения государственной адресной социальной помощи, пособия на детей до восемнадцати лет и жилищной помощи. Социальные работники расскажут, как возместить затраты на домашнее обучение детей с инвалидностью, проинформируют об условиях получения сурдо-тифлотехнических и обязательных гигиенических средств и кресел-колясок, - отметили в городском отделе занятости Актау.



Специалисты городского отдела занятости и социальных программ расскажут посетителям акции, как оформить документы для получения путевок на санаторно-курортное лечение.



- Социальные работники расскажут о предоставлении протезно-ортопедической помощи людям с инвалидностью, услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху, - отметили в отделе занятости и социальных программ.



День открытых дверей пройдет 26 июля с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 часов в здании Актауского городского отдела занятости и социальных программ по адресу: 11 микрорайон, здание №11 (напротив 37 дома). По всем вопросам обращаться по телефону 8 (7292) 432650.