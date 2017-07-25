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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:05

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С начала года от укусов животных пострадали 943 жителя Мангистау

Из числа укушенных 534 человека - это несовершеннолетние. Об этом рассказал Жансерик Шаухымбердиев, заведующий отделением травматологии и ортопедии Мангистауской областной больницей (МОБ).

Приемный покой МОБ. Фото автора
Из 943 пострадавших 663 — жители сельских населенных пунктов, 280 — горожане.

- В 826 случаях людей укусили собаки, в 88 - кошки. Шесть человек пострадали от укуса волка, троих укусил крупный рогатый скот, в 20 случаях людей укусили грызуны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пострадавших уменьшилось на 72, - прокомментировал Жансерик Шаухымбердиев.

Что нужно знать об укусах?

Наибольшую опасность представляют укусы животных, больных бешенством. При укусе вирус бешенства вместе со слюной попадает в рану, а оттуда в нервную систему и приводит к развитию неизлечимого заболевания. Опасны множественные и глубокие одиночные укусы любой локализации, но особенно укусы диких животных, которые являются основными переносчиками вируса бешенства.

В случае укуса домашним животным подробно уточняются данные о его последней вакцинации против бешенства. В течение 10 дней после укуса за ним наблюдает ветеринарный врач.

Вакцинация против бешенства

Экстренная вакцинация против бешенства не имеет противопоказаний, проводится с учетом локализации укуса, тяжести повреждений наружных покровов, характера контакта и данных о животном. Вакцину против бешенства вводят внутримышечно по схеме на первый, третий, седьмой, 14, 30 и 90 день. Несмотря на то, что вакцинация наиболее эффективна не позднее 14 дня после контакта, курс лечения вакциной назначают независимо от срока обращения пострадавшего за помощью, даже если прошло несколько месяцев после укуса. Дозы и схемы экстренной вакцинации одинаковы для детей и взрослых.

Когда не вводится вакцина против бешенства?

Вакцина против бешенства не вводится, если можно исключить возможность заражения в следующих случаях: прикосновение и нанесение животным слюны на неповрежденную кожу; укус через плотную толстую ткань без ее сквозного повреждения; неопасная локализация укуса домашним животным, привитым от бешенства и не вызывающим подозрений на заболевание. В любом случае необходимо проконсультироваться с врачом.

Неполный курс экстренной вакцинации (три инъекции) проводится, если домашнее животное в течение 10 дней после контакта оставалось здоровым.

Что должен знать прививающийся?

Запрещается употребление спиртных напитков в течение всего курса прививок и шести месяцев после его окончания. Избегать переутомления, переохлаждения, перегревания.


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