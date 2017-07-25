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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:06

Просмотров: 822

Цена за доллар США в обменных пунктах Актау поднялась до 331 тенге

По такой цене валюту продают в «Дельта банке» сегодня, 25 июля. Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 327,07 тенге за условную единицу.

Фото автора
В Мангистауском филиале Народного банка Казахстана цена за доллар США составила 328,15 тенге. В «Казкоммерцбанке» валюту продают по 329 тенге за доллар. В филиале «Евразийского банка» доллар реализуют по цене 328,40 тенге.

По итогам дневной сессии KASE средневзвешенный курс доллара США составил 327,07 тенге. В торгах приняли участие 26 банков. В пятницу, 21 июля, торги закрылись на отметке 324,98 тенге за доллар.

Согласно графику, опубликованному на сайте kase.kz, стоимость доллара США за неделю выросла с 324 до 326,97 тенге.

Цена за доллар США в обменных пунктах Актау поднялась до 331 тенге


Курсы валют можно посмотреть здесь.


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Комментарии ( 6 )

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Бендэр (Посетители) Сегодня, 20:00
Цитата: Лесник

Это еще не плоды. Это только цветочки.

Солома... KZ... идёт в ноль.. prey
Толи ещё будет.. look ..

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
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Russians (Посетители) Сегодня, 18:55
Цитата: Sazan
Быстрее бы уже загнулся этот фантик. Может ввели бы какую нибудь нормальную валюту.



тут не в фантиках и валюте дело - тут большая политика

кто недумает о далеком будующем, того ожидают близкие неприятности.
 
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Sazan (Посетители) Сегодня, 18:02
Быстрее бы уже загнулся этот фантик. Может ввели бы какую нибудь нормальную валюту.
 
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  • sergbodr
  • Бендэр
 Лесник (Посетители) Сегодня, 17:56
Цитата: sergbodr
ЭКСПО даёт свои плоды!

Это еще не плоды. Это только цветочки.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 sergbodr (Посетители) Сегодня, 17:50
ЭКСПО даёт свои плоды!

 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ёж (Посетители) Сегодня, 17:34
Опять, ***** прицеливается? fuck
 
 

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