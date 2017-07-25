Цена за доллар США в обменных пунктах Актау поднялась до 331 тенге

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В Мангистауском филиале Народного банка Казахстана цена за доллар США составила 328,15 тенге. В «Казкоммерцбанке» валюту продают по 329 тенге за доллар. В филиале «Евразийского банка» доллар реализуют по цене 328,40 тенге.
По итогам дневной сессии KASE средневзвешенный курс доллара США составил 327,07 тенге. В торгах приняли участие 26 банков. В пятницу, 21 июля, торги закрылись на отметке 324,98 тенге за доллар.
Согласно графику, опубликованному на сайте kase.kz, стоимость доллара США за неделю выросла с 324 до 326,97 тенге.
Курсы валют можно посмотреть здесь.
По итогам дневной сессии KASE средневзвешенный курс доллара США составил 327,07 тенге. В торгах приняли участие 26 банков. В пятницу, 21 июля, торги закрылись на отметке 324,98 тенге за доллар.
Согласно графику, опубликованному на сайте kase.kz, стоимость доллара США за неделю выросла с 324 до 326,97 тенге.
Курсы валют можно посмотреть здесь.