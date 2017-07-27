Жителей Мангистау приглашают принять участие в акции «Юстиция консультирует»

Фото из архива «Лады»

Акция пройдет в пятницу, 28 июля, с 10.00 до 12.00 в здании департамента ЦОН филиала некоммерческого АО ГК «Правительство для граждан» по Мангистауской области (15 мкр., здание №67Б).



- Жители области смогут получить ответы на волнующие вопросы, а также надлежащее разъяснение действующего законодательства РК, - говорится в сообщении ведомства.



Телефон для справок: 30 20 11.