Городской отдел образования проведет прием граждан в ЦОНе Актау

Фото из архива "Лады"

Прием жителей, как рассказали в городском отделе образования, проведут завтра, 27 июля, с 9:00 до 18:00.



- Наши специалисты во время Дня открытых дверей готовы ответить горожанам на все волнующие их вопросы, - отметили в ведомстве.





День открытых дверей пройдет в здании центра обслуживания населения (ЦОН) в 15 микрорайоне Актау.