Сейчас на сайте
2586
объявлений
  • Утепление любой сложности, 1 400 тенге
  • Продам Набор бит Dewalt за 11 000 тенге
  • Продам Выключатель бесконтактный за 10 000 тенге
  • Продам Затвор поворотный за 6 000 тенге
  • Продам Унитаз за 3 000 тенге
  • Продам Окна за 5 000 тенге
  • Продам Крепеж для нефтяных компаний за 500 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Среда, 26 Июля
+34...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.97 KZT
  • €1 = 381.05 KZT
  • 1 RUB = 5.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:31

Просмотров: 0

В Мангистауской области ожидается жара до 43 градусов

Сильную жару - до 43 градусов по Цельсию - прогнозируют в Мангистауской области 28 и 29 июля.

Фото novinite.ru
- В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Днем 28-29 июля в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, 29-30 июля в Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается очень сильная жара - 40-43 градуса, - сообщают синоптики РГП «Казгидромет».

В Актау, по данным www.gismeteo.kz, столбики термометра в эти дни зафиксируют максимальную отметку - 36 градусов. Осадков не ожидается.

Как сообщает сайт прогноза погоды www.rp5.kz, 28 июля в Актау температура воздуха поднимется до +36 градусов; в субботу, 29 июля, до +37 градусов.

В ДЧС области сообщают, что в такую жару может возникнуть чувство усталости, если вы долго находитесь на открытом воздухе и занимаетесь физическими нагрузками. Продолжительные физические нагрузки могут привести к тепловым судорогам.

При повышенной температуре воздуха лучше всего поможет утолить жажду и восполнить потерю воды организмом теплый кисловатый напиток: квас, компот, морс; допустимы зеленый чай и минеральная вода без газа.

В жаркую погоду нужно иметь при себе немного обычной питьевой воды. В случае необходимости можно будет умыть лицо, вымыть руки. Несколько снизить температуру тела можно, если мокрой тканью протереть кожу в локтевых сгибах, подколенных ямках и на боковой поверхности шеи – там проходят крупные кровеносные сосуды, и их охлаждение принесет облегчение.

- В эти дни жителям области необходимо быть наиболее осторожными, особенно на побережье. Жара может спровоцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний, солнечный удар, который нередко сопровождается потерей сознания, судорогами. Если это произойдет в воде, может случиться трагедия. Не забывайте надевать головные уборы, особенно детям. Нужно ограничить нахождение под прямыми лучами солнца. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями вообще лучше не выходить на улицу. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение норм пожарной безопасности и правила безопасности на воде. Еще одна из главных причин несчастных случаев на воде - употребление на пляже спиртных напитков. Зачастую алкоголь тянет отдыхающих не только охладиться, но и на дно. Будьте осторожны на море, - сообщают спасатели.

Температуру воды в Каспийском море в режиме онлайн можно посмотреть тут.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика