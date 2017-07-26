В Мангистауской области ожидается жара до 43 градусов

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- В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Днем 28-29 июля в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, 29-30 июля в Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается очень сильная жара - 40-43 градуса, - сообщают синоптики РГП «Казгидромет».
В Актау, по данным www.gismeteo.kz, столбики термометра в эти дни зафиксируют максимальную отметку - 36 градусов. Осадков не ожидается.
Как сообщает сайт прогноза погоды www.rp5.kz, 28 июля в Актау температура воздуха поднимется до +36 градусов; в субботу, 29 июля, до +37 градусов.
В ДЧС области сообщают, что в такую жару может возникнуть чувство усталости, если вы долго находитесь на открытом воздухе и занимаетесь физическими нагрузками. Продолжительные физические нагрузки могут привести к тепловым судорогам.
При повышенной температуре воздуха лучше всего поможет утолить жажду и восполнить потерю воды организмом теплый кисловатый напиток: квас, компот, морс; допустимы зеленый чай и минеральная вода без газа.
В жаркую погоду нужно иметь при себе немного обычной питьевой воды. В случае необходимости можно будет умыть лицо, вымыть руки. Несколько снизить температуру тела можно, если мокрой тканью протереть кожу в локтевых сгибах, подколенных ямках и на боковой поверхности шеи – там проходят крупные кровеносные сосуды, и их охлаждение принесет облегчение.
- В эти дни жителям области необходимо быть наиболее осторожными, особенно на побережье. Жара может спровоцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний, солнечный удар, который нередко сопровождается потерей сознания, судорогами. Если это произойдет в воде, может случиться трагедия. Не забывайте надевать головные уборы, особенно детям. Нужно ограничить нахождение под прямыми лучами солнца. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями вообще лучше не выходить на улицу. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение норм пожарной безопасности и правила безопасности на воде. Еще одна из главных причин несчастных случаев на воде - употребление на пляже спиртных напитков. Зачастую алкоголь тянет отдыхающих не только охладиться, но и на дно. Будьте осторожны на море, - сообщают спасатели.
Температуру воды в Каспийском море в режиме онлайн можно посмотреть тут.
В Актау, по данным www.gismeteo.kz, столбики термометра в эти дни зафиксируют максимальную отметку - 36 градусов. Осадков не ожидается.
Как сообщает сайт прогноза погоды www.rp5.kz, 28 июля в Актау температура воздуха поднимется до +36 градусов; в субботу, 29 июля, до +37 градусов.
В ДЧС области сообщают, что в такую жару может возникнуть чувство усталости, если вы долго находитесь на открытом воздухе и занимаетесь физическими нагрузками. Продолжительные физические нагрузки могут привести к тепловым судорогам.
При повышенной температуре воздуха лучше всего поможет утолить жажду и восполнить потерю воды организмом теплый кисловатый напиток: квас, компот, морс; допустимы зеленый чай и минеральная вода без газа.
В жаркую погоду нужно иметь при себе немного обычной питьевой воды. В случае необходимости можно будет умыть лицо, вымыть руки. Несколько снизить температуру тела можно, если мокрой тканью протереть кожу в локтевых сгибах, подколенных ямках и на боковой поверхности шеи – там проходят крупные кровеносные сосуды, и их охлаждение принесет облегчение.
- В эти дни жителям области необходимо быть наиболее осторожными, особенно на побережье. Жара может спровоцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний, солнечный удар, который нередко сопровождается потерей сознания, судорогами. Если это произойдет в воде, может случиться трагедия. Не забывайте надевать головные уборы, особенно детям. Нужно ограничить нахождение под прямыми лучами солнца. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями вообще лучше не выходить на улицу. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение норм пожарной безопасности и правила безопасности на воде. Еще одна из главных причин несчастных случаев на воде - употребление на пляже спиртных напитков. Зачастую алкоголь тянет отдыхающих не только охладиться, но и на дно. Будьте осторожны на море, - сообщают спасатели.
Температуру воды в Каспийском море в режиме онлайн можно посмотреть тут.