В Актау молодая женщина скончалась от инфекционно-токсического шока

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Бригада Скорой помощи доставила молодую женщину в инфекционную больницу 24 июля в 11:30 часов с диагнозом «Острая кишечная инфекция», рассказали врачи.



- Состояние пациентки при поступлении было тяжелым, ее сразу же перевели в реанимацию. Заболевание, вызванное стафилококками, протекало тяжело. В 2 часа ночи 26 июля женщина, несмотря на реанимационные действия, умерла от инфекционно-токсического шока и острой сердечной недостаточности, - прокомментировал Кайрат Диналиев.



В момент поступления в больницу, в субботу, 22 июля, женщина рассказала врачам, что она с друзьями отдыхала у моря. Ели огурцы, помидоры, копченую скумбрию, пироги, которые приобрели в одном из магазинов города. В 5 часов утра в понедельник у нее появились острые боли в желудке, многократная рвота, головокружение и слабость. Спустя шесть часов родственник женщины вызвал Скорую помощь. При госпитализации врачи предварительно диагностировали пищевую токсикоинфекцию.



Со слов Кайрата Диналиева, это первый летальный случай от такого диагноза за последние 10-15 лет.



Пробы с продуктов, которые употребляла женщина, отправлены на исследование в лабораторию. Окончательная причина отравления будет известна после завершения исследования.