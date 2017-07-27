Нариман Жунусов: Два садковых хозяйства появятся в Мангистауской части Каспийского моря

- Все, что требуется от государства, мы сделали — закрепили два участка за бизнесменами. Участниками проекта стали «Caspian Rivera» и «Caspian Sea Farm». В прошлом году из-за штормов первая установка потерпела неудачу. Но, с учетом прошлых ошибок, садки будут устанавливать снова. Скорее всего, уже в следующем году, - отметил Нариман Жунусов.

Мангистауская часть Каспийского моря, по словам Наримана Жунусова, отлично подходит для размещения садковых хозяйств по выращиванию осетровых и лососевых рыб. Первые попытки установить садки в прошлом году не удались.Разведение рыб во внутренних водоемах Казахстана, по словам Наримана Жунусова, дает 65 процентов прироста производства рыбной продукции.- В рамках программы развития агропромышленного комплекса, к 2021 году планируется достичь пяти тысяч тонн производства товарной рыбы в регионе. Товарное рыбоводство позволяет нам обеспечить продовольственную безопасность и решить важный вопрос — сохранение осетровых. Если на наших рынках и столах будут искусственно выращенные осетровые, тогда и интерес к незаконному их лову в море пропадет, а их популяция будет расти, - отметил Нариман Жунусов.Для поддержки товарного рыбоводства, по словам Наримана Жунусова, предусмотрены инвестиционные субсидии. При организации садкового и озерно-товарного хозяйства, хозяйства с установкой замкнутого водоснабжения индивидуальным предпринимателям государство возмещает 30 процентов затрат на приобретение оборудования и специальной техники. Если хозяйство работает, как кооператив — 50 процентов затрат.- Утвержден нормативно-правовой акт в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, сейчас он находится на регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан по частичному возмещению затрат предпринимателей (в размере 30 процентов) путем субсидирования кормов для рыб. В Мангистауской области на эти цели предусмотрено 13 миллионов тенге, в Атырауской — 20 миллионов тенге, - отметил Нариман Жунусов.