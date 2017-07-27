Ясную погоду обещают синоптики в Актау

Фото Рашида Исмагилова
Завтра, 28 июля, по данным rp5.kz, ожидается солнечный день, возможна переменная облачность. Температура воздуха днём составит +32°С...+34°С, ночью +28°С. Ветер 4-5 м/с.
В субботу, 29 июля, синоптики прогнозируют ясную погоду. Средняя температура воздуха днем составит +33°С, ночью +29°С. Ветер 5-6 м/с.
В воскресенье, 30 июля, по прогнозам синоптиков, будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +30°С, ночью +28°С. Ветер 6-7 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 28 июля, в Актау ожидается солнечный день. Температура воздуха составит +35°С днём, ночью +30°С. Ветер 6-7 м/с.
В субботу, 29 июля, по прогнозу синоптиков, будет ясно. Температура воздуха днём составит +34°С, ночью +32°С. Ветер 4-5 м/с.
В воскресенье, 30 июля, в Актау будет солнечно, возможна переменная облачность. Вечером возможны осадки. Температура воздуха днём составит +33°С, ночью +29°С. Ветер 5-6 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В субботу, 29 июля, синоптики прогнозируют ясную погоду. Средняя температура воздуха днем составит +33°С, ночью +29°С. Ветер 5-6 м/с.
В воскресенье, 30 июля, по прогнозам синоптиков, будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +30°С, ночью +28°С. Ветер 6-7 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 28 июля, в Актау ожидается солнечный день. Температура воздуха составит +35°С днём, ночью +30°С. Ветер 6-7 м/с.
В субботу, 29 июля, по прогнозу синоптиков, будет ясно. Температура воздуха днём составит +34°С, ночью +32°С. Ветер 4-5 м/с.
В воскресенье, 30 июля, в Актау будет солнечно, возможна переменная облачность. Вечером возможны осадки. Температура воздуха днём составит +33°С, ночью +29°С. Ветер 5-6 м/с.
Видео можно скачать здесь.