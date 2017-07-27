С начала года от Мангистауской области в республиканский бюджет поступило более 143 миллиардов тенге

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За первое полугодие 2017 года сумма доходов республиканского бюджета составила пять триллионов тенге, из которых 3,2 триллиона тенге - налоговые поступления. По данным Energyprom.kz, ненефтяной доход страны вырос на 21% к аналогичному периоду прошлого года.
- Налоговые поступления перевыполнили план текущего периода на 120,2 миллиарда тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 400 миллиардов тенге, или на 14%, - сообщает Energyprom.
Из 3,2 триллиона тенге налоговых поступлений 2,2 триллиона тенге приходится на подоходный налог, налог на добавочную стоимость и социальный налог.
- За шесть месяцев плательщики налога на добавленную стоимость (НДС) пополнили казну на 761 миллиард тенге (с ростом на 11% к первому полугодию прошлого года). В том числе поступление НДС на товары внутреннего производства составило 283,5 миллиарда тенге (со снижением на 0,9%), на импортируемые товары - 230,2 миллиарда тенге (с ростом на 11,3%). Поступления корпоративного подоходного налога (КПН) составили 753 миллиарда тенге (с ростом на 8%), индивидуального подоходного налога (ИПН) - 377 миллиарда тенге (с ростом на 10%), социальный налог - 277 миллиарда тенге (с ростом на 10%), - сообщил Energyprom.
Жители Казахстана уплатили с начала года 115,8 миллиардов тенге в качестве налога на имущество (рост на 15,5%). За автомобили - 24,6 миллиарда тенге (рост на 26,4%).
- С начала года 60% всех налоговых поступлений государственной казны приходится на пять регионов. Из Алматы поступило 823,8 миллиарда тенге (с ростом на 8% к первому полугодию прошлого года), из Атырауской области - 447,7 миллиарда тенге (с ростом на 18%), из Астаны - 440,7 миллиарда тенге (с ростом на 8%), из Актюбинской области - 164,7 миллиарда тенге (с ростом на 36%), из Карагандинской области - 162,4 миллиарда тенге (с ростом на 61%), - сообщает Energyprom.
Мангистауская область пополнила бюджет страны на 143,2 миллиарда тенге и оказалась на седьмом месте.
До конца года от всех регионов Казахстана ожидается поступление в государственный бюджет еще 6,7 триллиона тенге налогов.
Фото: Lada.kz
- Налоговые поступления перевыполнили план текущего периода на 120,2 миллиарда тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 400 миллиардов тенге, или на 14%, - сообщает Energyprom.
Из 3,2 триллиона тенге налоговых поступлений 2,2 триллиона тенге приходится на подоходный налог, налог на добавочную стоимость и социальный налог.
- За шесть месяцев плательщики налога на добавленную стоимость (НДС) пополнили казну на 761 миллиард тенге (с ростом на 11% к первому полугодию прошлого года). В том числе поступление НДС на товары внутреннего производства составило 283,5 миллиарда тенге (со снижением на 0,9%), на импортируемые товары - 230,2 миллиарда тенге (с ростом на 11,3%). Поступления корпоративного подоходного налога (КПН) составили 753 миллиарда тенге (с ростом на 8%), индивидуального подоходного налога (ИПН) - 377 миллиарда тенге (с ростом на 10%), социальный налог - 277 миллиарда тенге (с ростом на 10%), - сообщил Energyprom.
Жители Казахстана уплатили с начала года 115,8 миллиардов тенге в качестве налога на имущество (рост на 15,5%). За автомобили - 24,6 миллиарда тенге (рост на 26,4%).
- С начала года 60% всех налоговых поступлений государственной казны приходится на пять регионов. Из Алматы поступило 823,8 миллиарда тенге (с ростом на 8% к первому полугодию прошлого года), из Атырауской области - 447,7 миллиарда тенге (с ростом на 18%), из Астаны - 440,7 миллиарда тенге (с ростом на 8%), из Актюбинской области - 164,7 миллиарда тенге (с ростом на 36%), из Карагандинской области - 162,4 миллиарда тенге (с ростом на 61%), - сообщает Energyprom.
Мангистауская область пополнила бюджет страны на 143,2 миллиарда тенге и оказалась на седьмом месте.
До конца года от всех регионов Казахстана ожидается поступление в государственный бюджет еще 6,7 триллиона тенге налогов.
Фото: Lada.kz