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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:34

Просмотров: 273

С начала года от Мангистауской области в республиканский бюджет поступило более 143 миллиардов тенге

Мангистау занимает седьмое место в Казахстане по сумме налоговых отчислений. Такие данные озвучил сайт Energyprom.kz.

Иллюстративное фото
За первое полугодие 2017 года сумма доходов республиканского бюджета составила пять триллионов тенге, из которых 3,2 триллиона тенге - налоговые поступления. По данным Energyprom.kz, ненефтяной доход страны вырос на 21% к аналогичному периоду прошлого года.

- Налоговые поступления перевыполнили план текущего периода на 120,2 миллиарда тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 400 миллиардов тенге, или на 14%, - сообщает Energyprom.

Из 3,2 триллиона тенге налоговых поступлений 2,2 триллиона тенге приходится на подоходный налог, налог на добавочную стоимость и социальный налог.

- За шесть месяцев плательщики налога на добавленную стоимость (НДС) пополнили казну на 761 миллиард тенге (с ростом на 11% к первому полугодию прошлого года). В том числе поступление НДС на товары внутреннего производства составило 283,5 миллиарда тенге (со снижением на 0,9%), на импортируемые товары - 230,2 миллиарда тенге (с ростом на 11,3%). Поступления корпоративного подоходного налога (КПН) составили 753 миллиарда тенге (с ростом на 8%), индивидуального подоходного налога (ИПН) - 377 миллиарда тенге (с ростом на 10%), социальный налог - 277 миллиарда тенге (с ростом на 10%), - сообщил Energyprom.

С начала года от Мангистауской области в республиканский бюджет поступило более 143 миллиардов тенге


Жители Казахстана уплатили с начала года 115,8 миллиардов тенге в качестве налога на имущество (рост на 15,5%). За автомобили - 24,6 миллиарда тенге (рост на 26,4%).

- С начала года 60% всех налоговых поступлений государственной казны приходится на пять регионов. Из Алматы поступило 823,8 миллиарда тенге (с ростом на 8% к первому полугодию прошлого года), из Атырауской области - 447,7 миллиарда тенге (с ростом на 18%), из Астаны - 440,7 миллиарда тенге (с ростом на 8%), из Актюбинской области - 164,7 миллиарда тенге (с ростом на 36%), из Карагандинской области - 162,4 миллиарда тенге (с ростом на 61%), - сообщает Energyprom.

Мангистауская область пополнила бюджет страны на 143,2 миллиарда тенге и оказалась на седьмом месте.

До конца года от всех регионов Казахстана ожидается поступление в государственный бюджет еще 6,7 триллиона тенге налогов.

Фото: Lada.kz


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Комментарии ( 3 )

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Жара (Посетители) Сегодня, 15:58
Живём не тужим. О времена,о нравы. crazy
 
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Слушатель (Посетители) Сегодня, 15:44
на 1 миллиард я бы смог прожить много жизней
 
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Ёж (Посетители) Сегодня, 15:31
Страна живет за счет налогов. Нефть закончилась.
 
 

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