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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 0

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где провести выходные? Провести эти дни можно ярко, насыщенно, интересно и познавательно. Мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 29 и 30 июля.

Фото из архива Lada.kz
Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный. 

Экскурсии   

Экскурсия «Тюб-Караган: Прошлое и настоящее»


Как провести ближайшие выходные в Актау


ТОО «Турист» 30 июля приглашает жителей Актау на экскурсию! Поездка платная. Предварительная запись по телефонам: 43-00-00, 31-56-31, 8 707 980 0104. 

Мастер-классы для детей 
«Шоколадные» мастер-классы


Как провести ближайшие выходные в Актау


Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88. 

Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 29 июля пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана Caruso. Стоимость - 5000 тенге. Продолжительность от 2 до 2,5 часов. Запись по телефону: 8 777 120 88 12. 

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы по мыловарению. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-классы для взрослых
Мастер-класс по керамике от Эльвиры Григорьян


Как провести ближайшие выходные в Актау


Художница из Алматы Эльвира Григорьян проведет мастер-класс по изготовлению украшений из глины в субботу, 29 июля, в 17:00 в арт-галерее «Онер». Предварительная запись по телефону: +7 701 894 79 49. Стоимость - 4000 тенге. Материалы для лепки входят в стоимость. Место проведения: арт-галерея «Онер», на спуске между 4 и 5 микрорайонами.

Квесты
Квест VZAPERTI


Как провести ближайшие выходные в Актау


Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагают выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде. График работы: ежедневно с 09:00 до 00:00 (бронирование игр), без выходных. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 4473.    

Для любителей ночной жизни — вечеринки
Вечеринка в БАРРЕЛЬ Вar


Как провести ближайшие выходные в Актау


Самые зажигательные выходные для жителей и гостей Актау - в БАРРЕЛЬ Вar. Для вас выступит кубинский гость Исаак Реал. Место проведения: 28 микрорайон, здание 65.

Вечеринка «Сумасшедшая суббота»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 29 июля, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.

Для любителей кино


В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели. 

«Грейсфилд»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Три парочки проводят выходные в Грейсфилде в комфортабельном домике в лесу — веселятся, отдыхают. Вдруг неподалёку в лесу падает метеорит. Конечно же, они идут посмотреть на него и потрогать такую редкость, не подозревая, что скоро начнётся веселье совсем другого рода.
Режиссер: Мэттью Ратт.
Актеры: Лоуренс Дофинаис, Джульетт Госселин, Лори Грэхэм, Кимберли Лаферрье, Алекс С. Нати, Мэттью Ратт, Виктор Трелье.

«Взрывная блондинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.
Режиссер: Дэвид Литч. Актеры: Шарлиз Терон, София Бутелла, Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард, Джон Гудман, Тоби Джонс, Эдди Марсан, Дэниэл Бернхард, Джеймс Фолкнер, Роланд Мюллер.

«Тупак Шакур: Легенда»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Фильм посвящён судьбе и творчеству Тупака Шакура. Это правдивая история о том, как чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократно привлекавшийся к суду и развязавший смертельную войну рекорд-лейблов, становится настоящим голосом улиц и одним из самых влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.
Режиссер: Бенни Бум. Актеры: Деметриус Шипп мл., Данай Джекесай Гурира, Катерина Грэхэм, Хилл Харпер, Энни Илонзе, Лорен Кохэн, Кейт Робинсон, Джамал Вулард, Доминик Сантана, Кори Хардрикт.

«Роковое искушение»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Закрытый пансион для девушек был надежно спрятан от внешнего мира до того дня, пока искавший помощи и укрытия молодой человек не ступил за его ворота. С этого мгновения таинственный особняк оказался в плену рокового искушения.
Режиссер: София Коппола. Актеры: Кирстен Данст, Николь Кидман, Эль Фаннинг, Колин Фаррелл, Энгаури Райс, Уна Лоуренс, Эддисон Рики, Уэйн Пер, Эмма Ховард, Эрик Йен.

«Стань легендой! Бигфут Младший»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса — бигфутов.
Режиссер: Джереми Дегрусон, Бен Стассен. Актеры: Кристофер Л. Парсон, Кэллан Брункер, Джо Томас, Джои Камен, Боб Барлен, Синда Адамс, David Epstein.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана


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