Как провести ближайшие выходные в Актау

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Экскурсии



Экскурсия «Тюб-Караган: Прошлое и настоящее»

Мастер-классы для детей

«Шоколадные» мастер-классы

Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-классы для взрослых

Мастер-класс по керамике от Эльвиры Григорьян

Квесты

Квест VZAPERTI

Для любителей ночной жизни — вечеринки

Вечеринка в БАРРЕЛЬ Вar

Вечеринка «Сумасшедшая суббота»



Для любителей кино

«Грейсфилд»

«Взрывная блондинка»

«Тупак Шакур: Легенда»

«Роковое искушение»

«Стань легендой! Бигфут Младший»

В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.ТОО «Турист» 30 июля приглашает жителей Актау на экскурсию! Поездка платная. Предварительная запись по телефонам: 43-00-00, 31-56-31, 8 707 980 0104.Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.В субботу, 29 июля пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана Caruso. Стоимость - 5000 тенге. Продолжительность от 2 до 2,5 часов. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы по мыловарению. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Художница из Алматы Эльвира Григорьян проведет мастер-класс по изготовлению украшений из глины в субботу, 29 июля, в 17:00 в арт-галерее «Онер». Предварительная запись по телефону: +7 701 894 79 49. Стоимость - 4000 тенге. Материалы для лепки входят в стоимость. Место проведения: арт-галерея «Онер», на спуске между 4 и 5 микрорайонами.Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагают выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде. График работы: ежедневно с 09:00 до 00:00 (бронирование игр), без выходных. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 4473.Самые зажигательные выходные для жителей и гостей Актау - в БАРРЕЛЬ Вar. Для вас выступит кубинский гость Исаак Реал. Место проведения: 28 микрорайон, здание 65.В субботу, 29 июля, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Три парочки проводят выходные в Грейсфилде в комфортабельном домике в лесу — веселятся, отдыхают. Вдруг неподалёку в лесу падает метеорит. Конечно же, они идут посмотреть на него и потрогать такую редкость, не подозревая, что скоро начнётся веселье совсем другого рода.Режиссер: Мэттью Ратт.Актеры: Лоуренс Дофинаис, Джульетт Госселин, Лори Грэхэм, Кимберли Лаферрье, Алекс С. Нати, Мэттью Ратт, Виктор Трелье.Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.Режиссер: Дэвид Литч. Актеры: Шарлиз Терон, София Бутелла, Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард, Джон Гудман, Тоби Джонс, Эдди Марсан, Дэниэл Бернхард, Джеймс Фолкнер, Роланд Мюллер.Фильм посвящён судьбе и творчеству Тупака Шакура. Это правдивая история о том, как чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократно привлекавшийся к суду и развязавший смертельную войну рекорд-лейблов, становится настоящим голосом улиц и одним из самых влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.Режиссер: Бенни Бум. Актеры: Деметриус Шипп мл., Данай Джекесай Гурира, Катерина Грэхэм, Хилл Харпер, Энни Илонзе, Лорен Кохэн, Кейт Робинсон, Джамал Вулард, Доминик Сантана, Кори Хардрикт.Закрытый пансион для девушек был надежно спрятан от внешнего мира до того дня, пока искавший помощи и укрытия молодой человек не ступил за его ворота. С этого мгновения таинственный особняк оказался в плену рокового искушения.Режиссер: София Коппола. Актеры: Кирстен Данст, Николь Кидман, Эль Фаннинг, Колин Фаррелл, Энгаури Райс, Уна Лоуренс, Эддисон Рики, Уэйн Пер, Эмма Ховард, Эрик Йен.Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса — бигфутов.Режиссер: Джереми Дегрусон, Бен Стассен. Актеры: Кристофер Л. Парсон, Кэллан Брункер, Джо Томас, Джои Камен, Боб Барлен, Синда Адамс, David Epstein.