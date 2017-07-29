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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:10

Просмотров: 389

Более 86 тысяч нарушений при оказании государственных услуг выявила Антикоррупционная служба Мангистау

В департамент по делам государственной службы и противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) поступило 19 жалоб на качество оказания государственных услуг. Проведено 24 проверки, по результатам которых выявлено 86 053 нарушения. Об этом проинформировал Ерлеген Мендалиев, исполняющий обязанности руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Ерлеген Мендалиев об итогах полугодия. Фото автора
В 85 021 случае, как рассказал Ерлеген Мендалиев, госслужащие требовали с получателей услуг документы, не предусмотренные стандартами. Несоблюдение порядка оказания государственных услуг зафиксировано в 269 случаях. Выявлено 38 фактов оказания услуг при неполном пакете документов и семь случаев необоснованного отказа в получении государственных услуг. В 53 случаях допущено нарушение сроков при оказании государственных услуг.

К дисциплинарной ответственности привлекли 18 должностных лиц. Составлено 15 административных протоколов, по которым в доход государства взыскали 782 805 тенге штрафов.

- С начала года проведено восемь заседаний Совета по этике, четырех государственных служащих привлекли к дисциплинарной ответственности, одного освободили от занимаемой должности, десятерых служащих привлекли к ответственности за нарушение этических норм, - рассказал Ерлеген Мендалиев.

Среди привлеченных к ответственности - четыре руководителя территориальных отделов центральных государственных органов и 11 руководителей местных исполнительных органов

- В апреле 2016 года сотрудник Бейнеуского отдела координации занятости и социальных программ вынуждал граждан, получающих обусловленную денежную помощь по проекту «Орлеу», к даче взятки. Он был задержан сотрудниками антикоррупционной службы с поличным. За отсутствие должного контроля и допущение деяний, дискредитирующих государственную службу, освобожден от занимаемой должности руководитель Бейнеуского районного отдела координации занятости и социальных программ, - проинформировал Ерлеген Мендалиев.

В рамках акции «Тайный покупатель» сотрудники Антикоррупционной службы провели 23 проверки.

- Некоторые сотрудники Актауской городской поликлиники №1 предлагали получателям услуг подготовить медицинскую справку формы №0-86/у в течение 10 минут за 3000 тенге. Уволены трое сотрудников поликлиники, - рассказал Ерлеген Мендалиев.

Во время проведения совместных с местной полицейской службой рейдов выявлено шесть нарушений, допущенных сотрудниками государственных органов.

- В начале мая задержана автомашина департамента государственного имущества и приватизации Мангистауской области. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составлен административный протокол, транспортное средство водворено на штрафстоянку, - сказал Ерлеген Мендалиев.


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Комментарии ( 4 )

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Союз (Посетители) Сегодня, 11:26
Zolotoy, знаю такое dada . В этом плане "сервис" развит у них. Хоть сифилитику, быстренько и не напрягаясь, чистый мед. осмотр сделают.
 
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Zolotoy (Посетители) Сегодня, 11:23
Цитата: Союз
балаболят о борьбе, успешно тратя на это баснословные деньги из бюджета.


На той неделе слышал, как знакомый делал медосмотр за 3000... Если раньше нужно было дуть в регистратуру и тебя там самого заметят и сами всё предложат, то сейчас у них есть агент, чей телефон просто "ходит по рукам" и бумажку себе может сделать каждый желающий.
 
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Союз (Посетители) Сегодня, 11:12
Zolotoy, ага, только и балаболят о борьбе, успешно тратя на это баснословные деньги из бюджета. НАШИ деньги! Дармоеды.
 
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  • Союз
 Zolotoy (Посетители) Сегодня, 10:40
Побороли коррупцию, что сказать...

Пыль в глаза.
 
 

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