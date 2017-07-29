Более 86 тысяч нарушений при оказании государственных услуг выявила Антикоррупционная служба Мангистау

Ерлеген Мендалиев об итогах полугодия. Фото автора

В 85 021 случае, как рассказал Ерлеген Мендалиев, госслужащие требовали с получателей услуг документы, не предусмотренные стандартами. Несоблюдение порядка оказания государственных услуг зафиксировано в 269 случаях. Выявлено 38 фактов оказания услуг при неполном пакете документов и семь случаев необоснованного отказа в получении государственных услуг. В 53 случаях допущено нарушение сроков при оказании государственных услуг.



К дисциплинарной ответственности привлекли 18 должностных лиц. Составлено 15 административных протоколов, по которым в доход государства взыскали 782 805 тенге штрафов.



- С начала года проведено восемь заседаний Совета по этике, четырех государственных служащих привлекли к дисциплинарной ответственности, одного освободили от занимаемой должности, десятерых служащих привлекли к ответственности за нарушение этических норм, - рассказал Ерлеген Мендалиев.



Среди привлеченных к ответственности - четыре руководителя территориальных отделов центральных государственных органов и 11 руководителей местных исполнительных органов



- В апреле 2016 года сотрудник Бейнеуского отдела координации занятости и социальных программ вынуждал граждан, получающих обусловленную денежную помощь по проекту «Орлеу», к даче взятки. Он был задержан сотрудниками антикоррупционной службы с поличным. За отсутствие должного контроля и допущение деяний, дискредитирующих государственную службу, освобожден от занимаемой должности руководитель Бейнеуского районного отдела координации занятости и социальных программ, - проинформировал Ерлеген Мендалиев.



В рамках акции «Тайный покупатель» сотрудники Антикоррупционной службы провели 23 проверки.



- Некоторые сотрудники Актауской городской поликлиники №1 предлагали получателям услуг подготовить медицинскую справку формы №0-86/у в течение 10 минут за 3000 тенге. Уволены трое сотрудников поликлиники, - рассказал Ерлеген Мендалиев.



Во время проведения совместных с местной полицейской службой рейдов выявлено шесть нарушений, допущенных сотрудниками государственных органов.



- В начале мая задержана автомашина департамента государственного имущества и приватизации Мангистауской области. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составлен административный протокол, транспортное средство водворено на штрафстоянку, - сказал Ерлеген Мендалиев.