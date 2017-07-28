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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:21

Просмотров: 127

В Актау пройдёт парусная регата «Золотой Нактоуз»

Стартует XXVI-ая крейсерская международная регата 29 июля. Об этом рассказал Виктор Сесоров, главный судья соревнований.

Фото из архива Lada.kz
В регате примут участие восемь команд. Парад в честь открытия соревнований пройдет 29 июля в 11:30.

- В 14:30 стартует первая гонка, следом вторая. За неделю планируем провести шесть гонок. Все желающие могут прийти и понаблюдать за гонками, которые будут проходить у яхт-клуба, - сказал Виктор Сесоров.

Завершится регата 5-го августа. Начало последней гонки в 11:00. Парад в честь закрытия соревнований начнется в 19:00.


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Комментарии ( 1 )

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Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 17:50
bravo privet Удачи нашим капитанам!!!!
 
 

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