В Актау пройдёт парусная регата «Золотой Нактоуз»

Фото из архива Lada.kz

В регате примут участие восемь команд. Парад в честь открытия соревнований пройдет 29 июля в 11:30.



- В 14:30 стартует первая гонка, следом вторая. За неделю планируем провести шесть гонок. Все желающие могут прийти и понаблюдать за гонками, которые будут проходить у яхт-клуба, - сказал Виктор Сесоров.



Завершится регата 5-го августа. Начало последней гонки в 11:00. Парад в честь закрытия соревнований начнется в 19:00.