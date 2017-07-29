В Актау стартовала парусная регата «Золотой Нактоуз»

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Международная регата продлится до 5 августа. Всего будет шесть гонок, участие в которых принимают восемь команд. Для участия в гонках прибыли две команды из Астрахани.- Неоднократно посещал подобные мероприятия. Вот решил попробовать сам. Собрал команду, и прибыли своим ходом в Актау. Мы здесь впервые. Для меня лично смысл данных соревнований - это популяризация парусного спорта. Мы должны передавать молодому поколению свой опыт, вызывать в них интерес. Сам к этому спорту я пришел в 2011 году. Начал собирать свою яхту у себя в квартире. Прошло шесть лет, и вот-вот она уже выйдет в море. Моя первая яхта, собранная лично мной, - рассказал Андрей Люкшин, шкипер команды из Астрахани.Первые две гонки пройдут возле яхт-клуба «Бриз». Затем спортсмены отправятся на «Кендерли», где проведут ещё две гонки. Последний маршрут пройдёт в Баутино. Далее церемония закрытия и награждения в яхт-клубе «Бриз».Пожелать удачи и принять участие в параде открытия регаты пришли ветераны данного вида спорта.- В своё время я совершил кругосветное путешествие, которое длилось с 2007 по 2012 года. Я рад присутствовать здесь сегодня на открытии очередной регаты. Это уже давно сложившаяся традиция, которая благодаря поддержке яхт-клуба поддерживается и по сей день. На мой взгляд, статус береговой гонки может быть чуть-чуть пониже, чем выход в море, но не менее интересное и захватывающее предстоит зрелище. Гонка вдоль берега сложна тем, что очень много ветровых изменений. Участникам придётся всё время подстраиваться под ветер. Это не так уж и легко, - поделился своим мнением ветеран парусного спорта Александр Лавринов.