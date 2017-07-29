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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 19:09

Просмотров: 793

Жителя Мангистау оштрафовали на 56 тысяч тенге за хранение марихуаны

В Мунайлинском районном суде рассмотрели дело в отношении гражданина, обвиняемого по части 2 статьи 296 УК РК. Об этом сообщили в пресс-службе Мунайлинского районного суда.

Фото с сайта ullica.ru
Подсудимый был задержан сотрудниками ЛОВД на железнодорожном перроне станции Мангистау в 14:40 23 июня.

- Судом установлено, что Н. 23 июня 2017 года, находясь в селе Жана-Даулет Мунайлинского района на территории автостоянки, нашел завернутый в газету сверток с наркотическим средством «марихуана» и хранил его у себя в кармане. Приговором суда Н. признан виновным по части 2 статьи 296 УК РК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 МРП в сумме 56725 тенге, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Приговор не вступил в законную силу.


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Комментарии ( 2 )

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Sazan (Посетители) Сегодня, 21:59
Это не наш Марьиванна? lol
 
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  • Sazan
 Ян (Посетители) Сегодня, 21:42
Да разрешите уже курить траву массам,всё одно народ курит и до каких пор будут его судить и штрафовать,заставлять врать,что свёрток нашёл,не для того ли,что бы другие на этом могли спокойно наживаться и рубить капусту,все мы знаем этих рубщиков которые время от времени сливают этих зайцев для отчётности. Госпыдя где мы живём и так хочется написать,что то но не знаю что................................................................
 
 

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