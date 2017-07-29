Жителя Мангистау оштрафовали на 56 тысяч тенге за хранение марихуаны

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Подсудимый был задержан сотрудниками ЛОВД на железнодорожном перроне станции Мангистау в 14:40 23 июня.



- Судом установлено, что Н. 23 июня 2017 года, находясь в селе Жана-Даулет Мунайлинского района на территории автостоянки, нашел завернутый в газету сверток с наркотическим средством «марихуана» и хранил его у себя в кармане. Приговором суда Н. признан виновным по части 2 статьи 296 УК РК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 МРП в сумме 56725 тенге, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Приговор не вступил в законную силу.