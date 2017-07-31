Жительниц Актау приглашают на флешмоб женственности

Фото из личного архива сестер Гайбатовых

Флешмоб женственности, как сообщают организаторы, проводят в 18 странах. Его основная цель - напомнить женщинам об их красоте. В Актау мероприятие организовывают Сабина Аманова, преподаватель игры на музыкальных инструментах, и Бахыт Сапарова, психолог.



- Нужно, чтобы женщины заботились о себе, любили себя, делали себе подарки, носили платья, юбки, потому что это красиво. Первый женский флешмоб прошел 1 августа 2012 года по инициативе московского психолога Ольги Валяевой. Женщины в возрасте до 60-ти лет устроили праздник не только себе, но и прохожим. В городах прошли разные мероприятия: в Санкт-Петербурге женщины водили хороводы, в Красном Селе дружно праздновали в спортзале, в Кемерово и Сарапуле вынесли на флешмоб грудничков, в Пятигорске танцевали на центральной площади канкан, в Томске дружно надели шляпки, в Ульяновске заготовили десятки открыток в виде сердец, а Уфа кормила прохожих пирожными. Давайте покажем, что и в нашем городе есть настоящие женщины, девушки - красивые, щедрые, милые, - сообщают организаторы.



Участие во флешмобе бесплатное. Участницам требуется прийти в длинном платье и взять с собой шарики и конфеты. Их вместе с листочками-предсказаниями девушки и женщины будут дарить прохожим, как символ хорошего настроения.



Сбор участниц пройдет на набережной в 14 микрорайоне (напротив торгового центра «Астана»). Старт мероприятия запланирован на 19:00. Пройдут участницы до инсталляции I love Aktau.



Желающие принять участие могут обратиться к организаторам посредством WhatsApp по номеру: 8 777 861 6728.