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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:00

Просмотров: 370

Жительниц Актау приглашают на флешмоб женственности

Участницам предлагают пройти по улицам Актау в длинных нарядных платьях. Мероприятие пройдет 1 августа.

Фото из личного архива сестер Гайбатовых
Флешмоб женственности, как сообщают организаторы, проводят в 18 странах. Его основная цель - напомнить женщинам об их красоте. В Актау мероприятие организовывают Сабина Аманова, преподаватель игры на музыкальных инструментах, и Бахыт Сапарова, психолог.

- Нужно, чтобы женщины заботились о себе, любили себя, делали себе подарки, носили платья, юбки, потому что это красиво. Первый женский флешмоб прошел 1 августа 2012 года по инициативе московского психолога Ольги Валяевой. Женщины в возрасте до 60-ти лет устроили праздник не только себе, но и прохожим. В городах прошли разные мероприятия: в Санкт-Петербурге женщины водили хороводы, в Красном Селе дружно праздновали в спортзале, в Кемерово и Сарапуле вынесли на флешмоб грудничков, в Пятигорске танцевали на центральной площади канкан, в Томске дружно надели шляпки, в Ульяновске заготовили десятки открыток в виде сердец, а Уфа кормила прохожих пирожными. Давайте покажем, что и в нашем городе есть настоящие женщины, девушки - красивые, щедрые, милые, - сообщают организаторы. 

Участие во флешмобе бесплатное. Участницам требуется прийти в длинном платье и взять с собой шарики и конфеты. Их вместе с листочками-предсказаниями девушки и женщины будут дарить прохожим, как символ хорошего настроения.

Сбор участниц пройдет на набережной в 14 микрорайоне (напротив торгового центра «Астана»). Старт мероприятия запланирован на 19:00. Пройдут участницы до инсталляции I love Aktau.

Желающие принять участие могут обратиться к организаторам посредством WhatsApp по номеру: 8 777 861 6728.


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Комментарии ( 1 )

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Alika1826 (Посетители) Сегодня, 17:04
О, я хочу участвовать! applause dance privet

миссис Ботаева
 
 

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