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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 19:02

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О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Погоду без осадков метеорологи прогнозируют завтра, 1 августа. Средняя температура днём составит +30°С.

Фото Рашида Исмагилова
Завтра, 1 августа, по данным rp5.kz, ожидается солнечный день без осадков. Температура воздуха днём составит +27°С...+29°С, ночью +27°С. Ветер 6-7 м/с.

В среду, 2 августа, синоптики прогнозируют ясную погоду. Возможна переменная облачность. Средняя температура воздуха днём составит +27°С. Ветер 6-7 м/с.

В четверг, 3 августа, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +30°С, ночью +28°С. Ветер 7-8 м/с.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики


По данным gismeteo.kz, завтра, 1 августа, синоптики прогнозируют в Актау солнечный день. Температура воздуха составит +31°С днём, ночью +25°С. Ветер 8-9 м/с.

В среду, 2 августа, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью +25°С. Ветер 7-8 м/с.

В четверг, 3 августа, в Актау будет солнечно. Возможна переменная облачность. Вечером возможны осадки. Температура воздуха днём составит +30°С, ночью +29°С. Ветер 6-7 м/с.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики




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Комментарии ( 3 )

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Kito (Посетители) Сегодня, 21:11
Это от ревьеры столько грязи?
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:39
Бұлттар қайда, самал жел қайда?
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 20:12
Бро, как рыбалка? Ты не протух там от жары?
 
 

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