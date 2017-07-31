О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Фото Рашида Исмагилова
Завтра, 1 августа, по данным rp5.kz, ожидается солнечный день без осадков. Температура воздуха днём составит +27°С...+29°С, ночью +27°С. Ветер 6-7 м/с.
В среду, 2 августа, синоптики прогнозируют ясную погоду. Возможна переменная облачность. Средняя температура воздуха днём составит +27°С. Ветер 6-7 м/с.
В четверг, 3 августа, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +30°С, ночью +28°С. Ветер 7-8 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 1 августа, синоптики прогнозируют в Актау солнечный день. Температура воздуха составит +31°С днём, ночью +25°С. Ветер 8-9 м/с.
В среду, 2 августа, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью +25°С. Ветер 7-8 м/с.
В четверг, 3 августа, в Актау будет солнечно. Возможна переменная облачность. Вечером возможны осадки. Температура воздуха днём составит +30°С, ночью +29°С. Ветер 6-7 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В среду, 2 августа, синоптики прогнозируют ясную погоду. Возможна переменная облачность. Средняя температура воздуха днём составит +27°С. Ветер 6-7 м/с.
В четверг, 3 августа, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +30°С, ночью +28°С. Ветер 7-8 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 1 августа, синоптики прогнозируют в Актау солнечный день. Температура воздуха составит +31°С днём, ночью +25°С. Ветер 8-9 м/с.
В среду, 2 августа, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью +25°С. Ветер 7-8 м/с.
В четверг, 3 августа, в Актау будет солнечно. Возможна переменная облачность. Вечером возможны осадки. Температура воздуха днём составит +30°С, ночью +29°С. Ветер 6-7 м/с.
Видео можно скачать здесь.