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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 573

Венера Мустапаева: На восьми АГЗС Мангистау зафиксированы нарушения при реализации топлива

Нарушения в ходе проверки выявила рабочая группа, созданная для мониторинга автогазозаправочных станций (АГЗС) Мангистау. Об этом сообщила Венера Мустапаева, руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

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В состав рабочей группы вошли сотрудники социально-предпринимательской корпорации «Каспий», «КазГПЗ», «КазМунайГаз Өнімдери», специалисты управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, и представители акимата Актау и районов.

- Зафиксированы нарушения среди восьми предпринимателей, которые занимаются реализацией газа. Они по графику получили объем топлива, но так его и не реализовали под многочисленными предлогами. Мы готовим необходимые документы руководству завода «КазГПЗ» для расторжения с ними договоров, - заявила Венера Мустапаева.

Большие очереди за газом, как отметила руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистау, зарегистрированы в Актау, Мунайлинском и Тупкараганском районах. Проблемы, по словам Венеры Мустапаевой, связаны с сезонной потребностью в топливе.

- Каждое лето в нашем регионе потребность в газе увеличивается. Но также и растет количество машин, водители которых предпочитают заправляться газом. С начала года в Мангистау на 10 тысяч увеличилось число машин, оборудованных газовыми баллонами. Все крупные предприятия перевели свой таксопарк на газ, - сказала Венера Мустапаева.

В управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области отметили, что на каждой АГЗС установлены камеры видеонаблюдения для контроля реализации топлива.

Ералы Тугжанов заявил, что проблема длинных очередей на газозаправочных станциях находится под его личным контролем.

Аким Мангистауской области раскритиковал специалистов областного управления предпринимательства и торговли за неорганизованность в распределении сжиженного газа по точкам сбыта. Руководитель управления Венера Мустапаева объяснила сложившуюся ситуацию дисбалансом между спросом и предложением газа. Глава региона поручил детально разобраться в озвученной проблеме с участием руководства предприятия «КазГПЗ».

Ералы Тугжанов напомнил, что за невыполнение поручений последуют жесткие меры в отношении компетентных лиц, от замечаний вплоть до увольнений.

Обзор ситуации на газовых заправках Актау 1 августа.


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Комментарии ( 5 )

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  • Ёж
  • Валерий_М
  • mer
 Dope (Посетители) Сегодня, 18:19
Мне кажется мало просто "разорвать договора" с такими предпринимателями. В будущем они найдут себе вид деятельности, где снова будут обманывать народ. Необходимо принимать более жёсткие меры с помощью суда. Запрет на занятие коммерческой деятельностью, конфискация имущества и т.д..
 
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  • Ёж
  • Валерий_М
  • mer
  • tolk
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 18:03
Цитата: mer
да и вообще столько воды нам льют в уши,просто пипец.

Испытывают терпение...
 
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  • Ёж
  • Валерий_М
  • tolk
 mer (Посетители) Сегодня, 18:02
Не а что,надо квадракоптер повесить над КазГпз,и пусть отслеживает куда уходит газ))). По существу газ уезжает ЖД цистернами,для этого они строили стакады на заводе,даже сами об этом писали СМИ,правда для чего не было упомянуто.Остаётся задать вопрос куда уходят эти цистерны,да и вообще столько воды нам льют в уши,просто пипец.
 
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  • Papirosso
  • Ёж
  • mer
  • tolk
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 18:02
Ералы Тугжанов заявил, что проблема длинных очередей на газозаправочных станциях находится под его личным контролем.

Нормально контролирует... С длинными очередями все в порядке. Очереди на месте, ни куда не делись...


Каждое лето в нашем регионе потребность в газе увеличивается. Но также и растет количество машин, водители которых предпочитают заправляться газом. С начала года в Мангистау на 10 тысяч увеличилось число машин, оборудованных газовыми баллонами. Все крупные предприятия перевели свой таксопарк на газ, - сказала Венера Мустапаева.

Пусть лучше посчитает сколько автовладельцев перестали заливать газ, так как тупо нет времени стоять по 5-6 часов на заправке.
Думаю куда как больше 10 тысяч. Лично я сейчас гоняю на бензе.
 
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Toyoda (Посетители) Сегодня, 17:43
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