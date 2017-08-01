Венера Мустапаева: На восьми АГЗС Мангистау зафиксированы нарушения при реализации топлива

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В состав рабочей группы вошли сотрудники социально-предпринимательской корпорации «Каспий», «КазГПЗ», «КазМунайГаз Өнімдери», специалисты управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, и представители акимата Актау и районов.
- Зафиксированы нарушения среди восьми предпринимателей, которые занимаются реализацией газа. Они по графику получили объем топлива, но так его и не реализовали под многочисленными предлогами. Мы готовим необходимые документы руководству завода «КазГПЗ» для расторжения с ними договоров, - заявила Венера Мустапаева.
Большие очереди за газом, как отметила руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистау, зарегистрированы в Актау, Мунайлинском и Тупкараганском районах. Проблемы, по словам Венеры Мустапаевой, связаны с сезонной потребностью в топливе.
- Каждое лето в нашем регионе потребность в газе увеличивается. Но также и растет количество машин, водители которых предпочитают заправляться газом. С начала года в Мангистау на 10 тысяч увеличилось число машин, оборудованных газовыми баллонами. Все крупные предприятия перевели свой таксопарк на газ, - сказала Венера Мустапаева.
В управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области отметили, что на каждой АГЗС установлены камеры видеонаблюдения для контроля реализации топлива.
Ералы Тугжанов заявил, что проблема длинных очередей на газозаправочных станциях находится под его личным контролем.
Аким Мангистауской области раскритиковал специалистов областного управления предпринимательства и торговли за неорганизованность в распределении сжиженного газа по точкам сбыта. Руководитель управления Венера Мустапаева объяснила сложившуюся ситуацию дисбалансом между спросом и предложением газа. Глава региона поручил детально разобраться в озвученной проблеме с участием руководства предприятия «КазГПЗ».
Ералы Тугжанов напомнил, что за невыполнение поручений последуют жесткие меры в отношении компетентных лиц, от замечаний вплоть до увольнений.
Обзор ситуации на газовых заправках Актау 1 августа.
- Зафиксированы нарушения среди восьми предпринимателей, которые занимаются реализацией газа. Они по графику получили объем топлива, но так его и не реализовали под многочисленными предлогами. Мы готовим необходимые документы руководству завода «КазГПЗ» для расторжения с ними договоров, - заявила Венера Мустапаева.
Большие очереди за газом, как отметила руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистау, зарегистрированы в Актау, Мунайлинском и Тупкараганском районах. Проблемы, по словам Венеры Мустапаевой, связаны с сезонной потребностью в топливе.
- Каждое лето в нашем регионе потребность в газе увеличивается. Но также и растет количество машин, водители которых предпочитают заправляться газом. С начала года в Мангистау на 10 тысяч увеличилось число машин, оборудованных газовыми баллонами. Все крупные предприятия перевели свой таксопарк на газ, - сказала Венера Мустапаева.
В управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области отметили, что на каждой АГЗС установлены камеры видеонаблюдения для контроля реализации топлива.
Ералы Тугжанов заявил, что проблема длинных очередей на газозаправочных станциях находится под его личным контролем.
Аким Мангистауской области раскритиковал специалистов областного управления предпринимательства и торговли за неорганизованность в распределении сжиженного газа по точкам сбыта. Руководитель управления Венера Мустапаева объяснила сложившуюся ситуацию дисбалансом между спросом и предложением газа. Глава региона поручил детально разобраться в озвученной проблеме с участием руководства предприятия «КазГПЗ».
Ералы Тугжанов напомнил, что за невыполнение поручений последуют жесткие меры в отношении компетентных лиц, от замечаний вплоть до увольнений.
Обзор ситуации на газовых заправках Актау 1 августа.