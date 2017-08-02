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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:18

Просмотров: 279

В Мангистау открыли сезон летне-осенней охоты 2017 года и зимней охоты-2018

С разницей в несколько месяцев разрешена охота на шесть видов диких птиц и четыре вида диких животных. Для занятия охотой необходимо получить разрешение.

Фото из архива Lada.kz
Охота на животных разрешена только на закрепленных территориях.

До 30 ноября в охотохозяйствах, расположенных в местностях Каражанбас, Голубая бухта-Саура, Ащысор, Прибрежное и Мангышлак, разрешается охота на кулика.

Поохотиться на голубя можно со 2 сентября до 30 ноября на закрепленных территориях Каражанбас, Бостанкум и Каратау.

Охота на гусей, уток и лысух разрешена со 2 сентября до 15 декабря в охотохозяйствах Каражанбас, Голубая бухта-Саура, Ащысор, Прибрежное, Киякты, Мангышлак.

С 1 октября по 15 декабря в местностях Каражанбас, Бостанкум, Каратау, Голубая бухта-Саура, Ащысор, Прибрежное, Киякты, Мангышлак можно охотиться на кекликов.

Поохотиться на дикого кабана разрешено в охотничьем хозяйстве Желтау-Коленкели с 6 сентября по 31 декабря.

Отстрел корсаков, лис и зайцев охотники могут начать с 1 ноября на территориях Каражанбас, Бостанкум, Каратау, Голубая бухта-Саура, Ащысор, Прибрежное, Киякты, Мангышлак, Желтау-Коленкели. Срок охоты на этих диких животных завершается 15 февраля 2018 года.

Разрешение на производство охоты в пределах закрепленных территорий (охотохозяйств) Мангистауской области можно получить в Мангистауском областном обществе охотников и рыболовов по адресу: Актау, 4 микрорайон, дом 1, магазин «Робинзон». Телефон для справок: 50-69-95.


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Комментарии ( 1 )

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Егерь (Посетители) Сегодня, 15:01
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