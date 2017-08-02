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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:11

Просмотров: 720

В Мангистауской областной больнице увеличилось число пациентов с черепно-мозговыми травмами

С начала года в отделение нейрохирургии Мангистауской областной больницы (МОБ) госпитализировали 246 пациентов. В основном жители региона получают уличные и бытовые травмы и травмируются в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом рассказал Гельман Чагай, заведующий отделением нейрохирурги МОБ.

Гельман Чагай, заведующий отделением нейрохирургии. Фото автора
За аналогичный период прошлого года с черепно-мозговыми травмами в МОБ поступили 238 жителей Мангистау. Число пациентов с травмами позвоночника увеличилось с 88 в 2016 году до 97 в первом полугодии 2017 года.

- Только за пять дней в экстренном порядке поступили семь пациентов с черепно-мозговыми травмами. Трое получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях, троих, в том числе двоих девушек, избили. Один 18-летний житель Акшукура получил огнестрельное ранение в лицо и череп. Пациенты, в основном, молодые, - прокомментировал Гельман Чагай.


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Комментарии ( 4 )

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  • Швейк
 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:21
Цитата: RRR
С Праздником, Десантура!!!

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  • Лесник
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 RRR (Посетители) Сегодня, 12:18
Надо было подсчитывать после сегодняшнего дня. С Праздником, Десантура!!!
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 11:46
Цитата: Dope
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..да все по темечку.
 
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Dope (Посетители) Сегодня, 11:33
Жизнь бьёт ключом.
 
 

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