В Мангистауской областной больнице увеличилось число пациентов с черепно-мозговыми травмами

Гельман Чагай, заведующий отделением нейрохирургии. Фото автора

За аналогичный период прошлого года с черепно-мозговыми травмами в МОБ поступили 238 жителей Мангистау. Число пациентов с травмами позвоночника увеличилось с 88 в 2016 году до 97 в первом полугодии 2017 года.



- Только за пять дней в экстренном порядке поступили семь пациентов с черепно-мозговыми травмами. Трое получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях, троих, в том числе двоих девушек, избили. Один 18-летний житель Акшукура получил огнестрельное ранение в лицо и череп. Пациенты, в основном, молодые, - прокомментировал Гельман Чагай.