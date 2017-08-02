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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:10

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Выставка лекарственных растений Мангистау открылась в областном историко-краеведческом музее

В экспозиции представлены 24 вида трав и кустарников. Выставка продлится до конца августа. Об этом рассказала Людмила Быкова, специалист отдела природы Мангистауского областного историко-краеведческого музея.

Людмила Быкова проводит экскурсию. Фото автора
На территории Мангистауской области, как отметила Людмила Быкова, произрастает 624 вида растений, 160 из них институт ботаники и фитоинтродукции Казахстана и областной ботанический сад признали лекарственными.

- Флора Мангистау не может быть использована в промышленных масштабах - резкоконтинентальный климат не позволяет произрастать многим лекарственным растениям. Исключение составляют верблюжья колючка, полынь и тамарикс, которые можно заготавливать в промышленных масштабах. К примеру, полынь занимает 40% всей территории Мангистау, - рассказала Людмила Быкова.

Одна из легенд Мангистау о полыни гласит: у одного пастуха было 10 сыновей и единственная дочь по имени Жусан, что в переводе с казахского языка означает «полынь». Посватался к ней старый Канбак, которому, в надежде на его проигрыш, Жусан устроила байгу. Старик побеждает, но девушка не желает такого замужества. Жусан заплакала, упала на землю и превратилась в траву. Отчаявшийся старик, не представляя жизни без Жусан, превратился в «перекати-поле». С тех пор Жусан радует путников своим ароматом, а Канбака-«перекати-поле» носит ветрами по степи.

В мире, как рассказала Людмила Быкова, изучено и описано порядка 32 000 лекарственных растений. И только 21 000 применяется в официальной медицине.

Первые письменные источники о лекарственных растениях, по словам специалиста отдела природы, найдены на территории Шумерского государства. Это были глиняные таблички с 15 фрагментами о способах лечения травами от болезней.

Выставка открыта до конца лета по адресу: Актау, 9 микрорайон, здание 23А. Регламент работы: со вторника по пятницу с 9:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 12:30 до 14:00), суббота и воскресенье — с 10:00 до 17:00. Выходной — понедельник.

Телефоны для групповых экскурсий: 43-23-14, 43-23-75.


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