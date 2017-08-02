График отгрузки газа с завода «КазГПЗ» на газозаправочные станции Мангистау

Фото из архива Lada.kz
Поставка газа на АГЗС Актау, Жанаозена, Мунайлинского, Мангистауского, Каракиянского, Тупкараганского и Бейнеуского районов расписана с 1 по 31 августа.
В случае отсутствия газа на той или иной АГЗС в день поставки по графику, водители могут обратиться по телефонам:
Актау - 50-93-55, 8 775 358 80 33;
Жанаозен - 8 (72934) 50-3-84, 8 701 363 42 50;
Мунайлинский район - 46-57-45, 8 702 777 00 35;
Мангистауский район - 8 (72931) 22-3-52, 8 701 153 71 45;
Бейнеуский район - 8 (72932) 21-1-16, 8 702 788 81 11;
Каракиянский район - 8 (72937) 21-9-75, 8 701 243 82 75;
Тупкараганский район - 8 (72938) 23-0-13, 22-4-12, 8 702 658 68 96.
Скачать график можно .
В случае отсутствия газа на той или иной АГЗС в день поставки по графику, водители могут обратиться по телефонам:
Актау - 50-93-55, 8 775 358 80 33;
Жанаозен - 8 (72934) 50-3-84, 8 701 363 42 50;
Мунайлинский район - 46-57-45, 8 702 777 00 35;
Мангистауский район - 8 (72931) 22-3-52, 8 701 153 71 45;
Бейнеуский район - 8 (72932) 21-1-16, 8 702 788 81 11;
Каракиянский район - 8 (72937) 21-9-75, 8 701 243 82 75;
Тупкараганский район - 8 (72938) 23-0-13, 22-4-12, 8 702 658 68 96.
Скачать график можно .