График отгрузки газа с завода «КазГПЗ» на газозаправочные станции Мангистау

Поставка газа на АГЗС Актау, Жанаозена, Мунайлинского, Мангистауского, Каракиянского, Тупкараганского и Бейнеуского районов расписана с 1 по 31 августа.В случае отсутствия газа на той или иной АГЗС в день поставки по графику, водители могут обратиться по телефонам:Скачать график можно