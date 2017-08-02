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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 700

График отгрузки газа с завода «КазГПЗ» на газозаправочные станции Мангистау

Специалисты управления предпринимательства и торговли Мангистауской области предоставили график поставки топлива на автогазозаправочные станции (АГЗС) Мангистау в августе.

Фото из архива Lada.kz
Поставка газа на АГЗС Актау, Жанаозена, Мунайлинского, Мангистауского, Каракиянского, Тупкараганского и Бейнеуского районов расписана с 1 по 31 августа.

В случае отсутствия газа на той или иной АГЗС в день поставки по графику, водители могут обратиться по телефонам:

Актау - 50-93-55, 8 775 358 80 33;
Жанаозен - 8 (72934) 50-3-84, 8 701 363 42 50;
Мунайлинский район - 46-57-45, 8 702 777 00 35;
Мангистауский район - 8 (72931) 22-3-52, 8 701 153 71 45;
Бейнеуский район - 8 (72932) 21-1-16, 8 702 788 81 11;
Каракиянский район - 8 (72937) 21-9-75, 8 701 243 82 75;
Тупкараганский район - 8 (72938) 23-0-13, 22-4-12, 8 702 658 68 96.

Скачать график можно здесь [65,13 Kb] (cкачиваний: 316).


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Комментарии ( 3 )

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mer (Посетители) Сегодня, 18:29
Посмотрел я этот график,и сразу бросилось в глаза,сумма в 3600 тонн которая отправляется ЖД цистернами, и куда? И тут же 1500 тонн газовозами,и вся эта тема газмунайгазом мутится.
 
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  • Тюхман87
 mer (Посетители) Сегодня, 18:14
Куда засунуть этот график,подскажите граждане, чтобы очередей не было,и в то же время и газ был? angry
 
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Mr.Freeman (Посетители) Сегодня, 18:02
Многоуважаемая "Лада", огромное Вам спасибо! Пожалуй это лучше, чем ничего не знать...
 
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KARATAU (Посетители) Сегодня, 17:46
Ну вы прям даете
 
 

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