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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:11

Просмотров: 235

Рост реальной заработной платы на 0,8% зафиксировали аналитики в Мангистау

Уровень реальной заработной платы вырос в двух областях Казахстана - Актюбинской (на 1,3%) и Мангистауской (на 0,8%). Такие данные опубликовал портал Ranking.kz.

Фото из архива Lada.kz
Самое сильное обесценение заработной платы, по данным Ranking.kz, зафиксировано в Атырауской области. С апреля по июнь реальная стоимость окладов жителей Атырауской области упала сразу на 13,3% по отношению ко второму кварталу 2016 года.

В Астане оклады работников стали стоить на 0,1% меньше. В Алматы падение реальных зарплат составило 5,2%.

- Реальные зарплаты казахстанцев ускорили падение – во втором квартале текущего года покупательская способность заработных плат наемных работников сократилась на 2,9% по сравнению с уровнем 2016 года. В январе-марте текущего года годовое падение стоимости зарплат в Казахстане составило 2%, - сообщается на сайте.

Фактическая численность наемных работников в Казахстане в январе-июне текущего года составила 3,5 миллиона человек, что на 1,5% больше уровня численности аналогичного периода прошлого года.

- В течение последних пяти лет максимальная численность наемных работников в республике зафиксирована в 2015 году - 3,6 миллиона человек. С этого года в Казахстане стартует программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Программа рассчитана до 2021 года, по ее окончанию ожидается, что уровень безработицы в стране не будет превышать 4,8%; доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным образованием в составе рабочей силы будет не более 20%; доля непродуктивно занятых в составе самостоятельно занятого населения составит не более 10%, - сообщает Ranking.kz.

В июле средняя заработная плата в Мангистау, по сообщению Комитета по статистике, составила 253 929 тенге.


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Комментарии ( 5 )

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 57250 (Посетители) Сегодня, 18:12
Кому зарплату подняли? Пусть напишут не проценты ,а предприятия и должности .. в реале цены растут на продукты и коммунальные услуги.. Зарплата как на прежнем уровне , так и стоит..

Штат надо начальства сокращать на предприятиях и прочее в других органах нашего города , а то раздули зам замом погоняют .. Баке ,саке и прочее родня.. Ни чего не делают..
 
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 Thornhill (Посетители) Сегодня, 18:07
А реально, кому зарплату подняли? Отзовитесь! Или это начальнички себе на отпуск подняли?
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 17:26
Бешенный скачок аж на 0,8%! Но не угнаться за ростом цен даже при таком повышении зарплат..
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:23
Гуляй, Актау, и плачь Европа boyan rofl
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 17:16
Сначала мы жили бедно, а потом нас обокрали...
 
 

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