Рост реальной заработной платы на 0,8% зафиксировали аналитики в Мангистау

Фото из архива Lada.kz
Самое сильное обесценение заработной платы, по данным Ranking.kz, зафиксировано в Атырауской области. С апреля по июнь реальная стоимость окладов жителей Атырауской области упала сразу на 13,3% по отношению ко второму кварталу 2016 года.
В Астане оклады работников стали стоить на 0,1% меньше. В Алматы падение реальных зарплат составило 5,2%.
- Реальные зарплаты казахстанцев ускорили падение – во втором квартале текущего года покупательская способность заработных плат наемных работников сократилась на 2,9% по сравнению с уровнем 2016 года. В январе-марте текущего года годовое падение стоимости зарплат в Казахстане составило 2%, - сообщается на сайте.
Фактическая численность наемных работников в Казахстане в январе-июне текущего года составила 3,5 миллиона человек, что на 1,5% больше уровня численности аналогичного периода прошлого года.
- В течение последних пяти лет максимальная численность наемных работников в республике зафиксирована в 2015 году - 3,6 миллиона человек. С этого года в Казахстане стартует программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Программа рассчитана до 2021 года, по ее окончанию ожидается, что уровень безработицы в стране не будет превышать 4,8%; доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным образованием в составе рабочей силы будет не более 20%; доля непродуктивно занятых в составе самостоятельно занятого населения составит не более 10%, - сообщает Ranking.kz.
В июле средняя заработная плата в Мангистау, по сообщению Комитета по статистике, составила 253 929 тенге.
В Астане оклады работников стали стоить на 0,1% меньше. В Алматы падение реальных зарплат составило 5,2%.
- Реальные зарплаты казахстанцев ускорили падение – во втором квартале текущего года покупательская способность заработных плат наемных работников сократилась на 2,9% по сравнению с уровнем 2016 года. В январе-марте текущего года годовое падение стоимости зарплат в Казахстане составило 2%, - сообщается на сайте.
Фактическая численность наемных работников в Казахстане в январе-июне текущего года составила 3,5 миллиона человек, что на 1,5% больше уровня численности аналогичного периода прошлого года.
- В течение последних пяти лет максимальная численность наемных работников в республике зафиксирована в 2015 году - 3,6 миллиона человек. С этого года в Казахстане стартует программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Программа рассчитана до 2021 года, по ее окончанию ожидается, что уровень безработицы в стране не будет превышать 4,8%; доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным образованием в составе рабочей силы будет не более 20%; доля непродуктивно занятых в составе самостоятельно занятого населения составит не более 10%, - сообщает Ranking.kz.
В июле средняя заработная плата в Мангистау, по сообщению Комитета по статистике, составила 253 929 тенге.