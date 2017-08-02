Двоих новых заместителей представил аким Мангистауской области

Заместителем акима Мангистауской области по вопросам инвестиционной политики и индустриализации назначен Руслан Сакеев. Ранее Руслан Сакеев был советником акима Мангистауской области.Сакеев Руслан Кенесарыулы родился в 1978 году. Имеет два высших образования – юридическое и финансовое. Свою трудовую деятельность начал в 1999 году преподавателем по праву. С 2003 года работал в Сенате парламента РК, в комитете по законодательным и правовым реформам. С 2003 по 2007 год - в департаменте внутренней политики Карагандинской области. Работал на руководящих должностях в Министерстве юстиции РК. Был директором в АО «КазСат» при Правительстве РК, директором департамента закупок АО «Альянс банк» и руководителем группы проекта «Модернизация технического и профессионального образования» Министерства образования и науки РК, а также советником акима Мангистауской области.Заместителем акима Мангистауской области по контролю и охране земель, ЧС и обороне назначен Максат Скаков. Он ранее занимал должность старшего помощника по особо важным поручениям генерального прокурора РК.Скаков Максат Нурлыбекулы родился в 1978 году. Имеет два высших образования по специальностям – преподаватель истории, основ права и экономики, а также государственного и местного управления. Проходил обучение по программе «Болашак». Имеет ученую степень доктора философии (Ph.D.), экономических наук. Трудовую деятельность начал в 2000 году в органах внутренних дел РК. Работал в службе охраны президента РК, в Комитете национальный безопасности РК, в Министерствах культуры, образования и науки РК, советником премьер-министра РК, председателем Комитета по языкам Министерства культуры и информации и старшим помощником по особо важным поручениям генерального прокурора РК.