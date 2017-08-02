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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 19:13

Просмотров: 972

Двоих новых заместителей представил аким Мангистауской области

Руслан Сакеев назначен на должность заместителя главы региона и будет курировать вопросы инвестиционной политики и индустриализации. Второй заместитель - Максат Скаков возглавит работу по контролю и охране земель, чрезвычайным ситуациям (ЧС) и обороне. Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото Серика Майемерова
Заместителем акима Мангистауской области по вопросам инвестиционной политики и индустриализации назначен Руслан Сакеев. Ранее Руслан Сакеев был советником акима Мангистауской области.

Двоих новых заместителей представил аким Мангистауской области


Сакеев Руслан Кенесарыулы родился в 1978 году. Имеет два высших образования – юридическое и финансовое. Свою трудовую деятельность начал в 1999 году преподавателем по праву. С 2003 года работал в Сенате парламента РК, в комитете по законодательным и правовым реформам. С 2003 по 2007 год - в департаменте внутренней политики Карагандинской области. Работал на руководящих должностях в Министерстве юстиции РК. Был директором в АО «КазСат» при Правительстве РК, директором департамента закупок АО «Альянс банк» и руководителем группы проекта «Модернизация технического и профессионального образования» Министерства образования и науки РК, а также советником акима Мангистауской области.

Заместителем акима Мангистауской области по контролю и охране земель, ЧС и обороне назначен Максат Скаков. Он ранее занимал должность старшего помощника по особо важным поручениям генерального прокурора РК.

Двоих новых заместителей представил аким Мангистауской области


Скаков Максат Нурлыбекулы родился в 1978 году. Имеет два высших образования по специальностям – преподаватель истории, основ права и экономики, а также государственного и местного управления. Проходил обучение по программе «Болашак». Имеет ученую степень доктора философии (Ph.D.), экономических наук. Трудовую деятельность начал в 2000 году в органах внутренних дел РК. Работал в службе охраны президента РК, в Комитете национальный безопасности РК, в Министерствах культуры, образования и науки РК, советником премьер-министра РК, председателем Комитета по языкам Министерства культуры и информации и старшим помощником по особо важным поручениям генерального прокурора РК. 

Фото пресс-службы акима Мангистауской области


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Комментарии ( 11 )

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  • Тихо
 Бендэр (Посетители) Сегодня, 21:04
Цитата: xerox
Это как-то поможет решить проблемы с очередями на газ?


НИ!, КАК, нет.!...Новые должности и оклады (откаты), распределяют.. money ..
Не до сук..... popa..Проставка..В хан - шатыре, приглосят гастролёров из России..

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
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  • Сергей Владимиров
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 21:04
Куда еще замов? Ничего же не улучшается!а их еще кормить нужно, поить , обувать-одевать, детки у них, и т.д. и т.п.Так никакого газа не хватит.
 
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  • Бендэр
 bake (Посетители) Сегодня, 20:53
Кто скажет, где можно увидеть результаты работы нашего Акима?
 
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  • Сергей Владимиров
 Тихо (Посетители) Сегодня, 20:49
Цитата: Ну Ну
чьих будут

Да ихних. Не наших точно.
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 20:46
ОбывателЬ,
Да конечно Караганда. Зём подтягивает.
Их всех троих связывает место прежней работы, один из них с Кызылорды, аким с Уральской области, возможно кто то из двоих вместе с нашим акимом в одном универе учился, короче "свои" люди
 
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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 20:18
Цитата: Ну Ну
чьих будут

Да конечно Караганда. Зём подтягивает.
 
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  • Шым-Актау
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 20:09
Шым-Актау,
уфф, пронесло, главное что новые замы не с ЮКО
Любопытство распирает lol чьих будут
 
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  • Бендэр
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 19:56
Походу одного из замов убрали за статью о не доведенной до конца уборки замазученных материалов на брошенном судне около мыса Песчаного.
Ну а так конечно уфф, пронесло, главное что новые замы не с ЮКО - а то бы югофобы устроили здесь высадку в комментах lol
 
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  • Бендэр
 Тихо (Посетители) Сегодня, 19:55
Очередные кайреисты,знаю некоторых,семья впоряде и дети одеты с иголочки,одно пришибает,дети сами себе предоставлены,накормили напоили и пинка под зад на улицу до 12 ночи,сам в акимате и жена умница,жильё убогое,карьерист что с него взять.

Цитата: xerox
Это как-то поможет решить проблемы с очередями на газ?

Молодец,зачёт.
 
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  • тишка
  • Сергей Владимиров
  • 0dyssey
 Businessman (Посетители) Сегодня, 19:45
Назовите мне хоть одного руководителя управления областного уровня уроженца Мангистауской области? Наверное достойных не осталось в области или желающих?
 
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