Дородовой патронаж в поликлиниках Мангистау планируют проводить онлайн

Евгения Габайдулина

Пользователи приложения смогут общаться со своим врачом в онлайн-режиме, задать ему вопросы, записаться на прием. В приложении беременные женщины смогут ознакомиться с информацией о том, как развивается плод на каждой неделе, и что необходимо брать с собой в роддом.- Врач будет знать всю информацию о пациентке. Для каждого врача предусмотрен регламент, в котором оговорены сроки ответов на вопросы. Сервис дородового патронажа поможет врачам снизить количество необоснованных посещений женской консультации на 80%, уменьшить нагрузку на врача и медперсонал, - отметила Евгения Габайдулина.В Мангистауской области, по словам автора проекта, более половины из 12 медицинских организаций уже выразили желание внедрить проект.- Проект работает больше года в Карагандинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях. До конца августа 2017 года мы планируем внедрить программу в Мангистауской области. Осенью - в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Алматинской областях и в Алматы, - рассказала Евгения Габайдулина.Пароль для доступа к приложению женщине выдает участковый врач при постановке на учет.- Вся информация защищена сертификатами безопасности. Иными словами, история беременной доступна только ей и врачу, и полностью конфиденциальна, - подчеркнула автор проекта.Мобильным приложением, как рассказала Евгения Габайдулина, пользуются более 40 тысяч беременных женщин Казахстана. Ежедневно поступает свыше 3000 сообщений для врачей.- Проект уникален - аналога в других странах, в том числе в СНГ, нет, - отметила автор проекта.