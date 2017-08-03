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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:03

Просмотров: 308

Дородовой патронаж в поликлиниках Мангистау планируют проводить онлайн

Проект «Дистанционный дородовой патронаж с функцией SOS» планируют внедрить в медицинских организациях Мангистауской области до конца августа 2017 года. Беременные женщины смогут круглосуточно быть на связи с врачом посредством мобильного приложения. Об этом на презентации в управлении здравоохранения области сообщила автор проекта Евгения Габайдулина (Астана).

Здание Актауской поликлиники №1. Фото автора
Пользователи приложения смогут общаться со своим врачом в онлайн-режиме, задать ему вопросы, записаться на прием. В приложении беременные женщины смогут ознакомиться с информацией о том, как развивается плод на каждой неделе, и что необходимо брать с собой в роддом.

- Врач будет знать всю информацию о пациентке. Для каждого врача предусмотрен регламент, в котором оговорены сроки ответов на вопросы. Сервис дородового патронажа поможет врачам снизить количество необоснованных посещений женской консультации на 80%, уменьшить нагрузку на врача и медперсонал, - отметила Евгения Габайдулина.

В Мангистауской области, по словам автора проекта, более половины из 12 медицинских организаций уже выразили желание внедрить проект.

- Проект работает больше года в Карагандинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях. До конца августа 2017 года мы планируем внедрить программу в Мангистауской области. Осенью - в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Алматинской областях и в Алматы, - рассказала Евгения Габайдулина.

Пароль для доступа к приложению женщине выдает участковый врач при постановке на учет.

- Вся информация защищена сертификатами безопасности. Иными словами, история беременной доступна только ей и врачу, и полностью конфиденциальна, - подчеркнула автор проекта.

Дородовой патронаж в поликлиниках Мангистау планируют проводить онлайн

Евгения Габайдулина


Мобильным приложением, как рассказала Евгения Габайдулина, пользуются более 40 тысяч беременных женщин Казахстана. Ежедневно поступает свыше 3000 сообщений для врачей.

- Проект уникален - аналога в других странах, в том числе в СНГ, нет, - отметила автор проекта.


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Комментарии ( 3 )

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Jack (Посетители) Сегодня, 16:29
Беременные женщины смогут круглосуточно быть на связи с врачом

Эти врачи бы для начала научились вовремя на работу приходить. Идет вразвалочку с получасовым опозданием а ее толпа мамочек в душном коридоре дожидается..
 
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madeka0 (Посетители) Сегодня, 16:22
Тогда точно к врачу не попадешь с этими приложениями. Тут в очереди состариться можно, одного человека обслуживают по часу. Если еще во время работы будут отвечать на вопросы по мобильнику, то и родить не долго
 
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ann5366 (Посетители) Сегодня, 15:46
Все это так заманчиво!Но найдет ли отклик это в нашем регионе? Актау,это не Астана,увы.У нас толковых гинекологов всего лишь,раз-два и обчелся.И при том что все толковые врачи имеют дополнительную подработку.Когда интересно у них будет время еще и на мобильные приложения? А к некомпетентным врачам,коих у нас огромное количество,какой смысл обращаться?
 
 

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