В Мангистау из сформированного за счет бюджета продовольственного запаса реализовали социально-значимые продукты на 143 миллиона тенге

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Сбор информации о ценах производится непосредственно в местах реализации товара (услуги) регистраторами цен. Фиксируются цены на товары, оплаченные наличностью в день проведения обследования, включая налоги, но исключая дополнительные сборы за их доставку.

Сильный скачок цен на овощи местные власти зафиксировали в июне этого года. Стоимость картофеля, моркови, лука и капусты резко возросла. По словам Венеры Мустапаевой, это произошло из-за того, что прошлогодний запас овощей закончился, а новый урожай был еще на подходе.- В силу того, что у нас своеобразный регион, многие социально-значимые продукты завозятся к нам извне. В том числе картофель и морковь завозились из Ирана и Пакистана и, естественно, их стоимость привязывалась к доллару, поэтому и произошел резкий скачок. Цена картофеля, к примеру, доходила до 270 тенге, но сегодня ситуация стабилизировалась и он в среднем стоит от 150 до 156 тенге, - отметила Венера Мустапаева.Министерство национальной экономики и министерство сельского хозяйства Казахстана на 2017 год задали индикатив - уровень индекса потребительских цен для всех регионов страны. Он, как отметила Венера Мустапаева, к декабрю 2017 года в Мангистауской области не должен превышать 107,8%.- В июне мы подходили к этому показателю, но сегодня за счет того, что произошел большой завоз продуктов питания, индекс потребительских цен у нас составил 103%. При этом республиканский показатель составляет 103,7%, - отметила Венера Мустапаева.Индекс цен на продовольственные товары в регионе составил 104,3% при республиканском показателе 105,1%. По словам руководителя управления предпринимательства и торговли области, Мангистауская область держит его ниже уровня, заданного двумя министерствами.- Впервые в этом году у нас еще задан индикатив не только на год, но еще и по месяцам. И поскольку в июне у нас произошел резкий скачок цен на овощи, мы вышли за рамки установленного коридора на один процент. Но в июле при заданном показателе - 100,3% - наш показатель составил 100,1%. В июне распоряжением акима области создан штаб оперативного реагирования на повышение стоимости продовольственных товаров. На еженедельной основе проходят заседания данного штаба, - отметила Венера Мустапаева.Возобновлены с июля текущего года, по словам руководителя управления предпринимательства и торговли, продовольственные ярмарки, которые проходят по выходным на площади «Ынтымак». В них участвуют оптовые поставщики, которые реализуют на ярмарках продукты по оптовым ценам.- Из всех сформированных за счет средств местного бюджета продовольственных запасов за последние шесть месяцев реализованы такие продукты, как: мука, макароны, масло сливочное, куры, окорочка на общую сумму 143 миллиона тенге, - отметила Венера Мустапаева.Продукты первой необходимости реализуются через магазины «Каспий Берекет». По словам директора «Каспий Берекет» Берика Бисалиева, в социальных торговых точках сегодня есть все 19 наименований продуктов питания, которые входят в перечень социально-значимых товаров, утвержденных правительством.«Каспий Берекет», по словам директора, проводит работу по обеспечению реализации программы продовольственной безопасности региона.- Практически полгода мы смогли продержаться по гречке. В позапрошлом году в августе в регионе была проблема с сахаром. Поэтому в прошлом году мы закупили сахар и у нас он есть на сегодняшний день на складах. Мы знаем, что весь август мы спокойно его будем реализовывать. Сейчас у нас сахар дешевле, чем у товаропроизводителя. Цена на заводе составляет 240 тенге, мы продаем его по 230 тенге. Потому что закупили его раньше и цену не поднимаем. Наша задача - сделать так, чтобы пенсионеры, многодетные семьи могли приобретать товар дешевле, чем в супермаркетах и на рынках. С этой задачей мы справляемся, - отметил Берик Бисалиев.Сотрудники акимата Мангистауской области совместно с работниками управления статистики, по словам Венеры Мустапаевой, ежедневно обходят супермаркеты и производят мониторинг рынков.