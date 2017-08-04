Ясную погоду без осадков обещают синоптики в Актау

Фото Рашида Исмагилова
Сегодня, 4 августа, по данным rp5.kz, ожидается солнечный день без осадков. Температура воздуха днём составит +30°С...+28°С, ночью +27°С. Ветер 3-4 м/с.
В субботу, 5 августа, синоптики прогнозируют ясную погоду. Средняя температура воздуха днем составит +32°С, ночью +26°С. Ветер 4-5 м/с.
В воскресенье, 6 августа, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +31°С, ночью +27°С. Ветер 5-6 м/с.
По данным gismeteo.kz, сегодня, 4 августа, синоптики прогнозируют солнечный день. Температура воздуха составит +31°С днём, ночью +29°С. Ветер 3-4 м/с.
В субботу, 5 августа, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +32°С, ночью +29°С. Ветер 3-4 м/с.
В воскресенье, 6 августа, в Актау будет солнечно. Температура воздуха днём составит +33°С, ночью +30°С. Ветер 4-5 м/с.
В субботу, 5 августа, синоптики прогнозируют ясную погоду. Средняя температура воздуха днем составит +32°С, ночью +26°С. Ветер 4-5 м/с.
В воскресенье, 6 августа, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +31°С, ночью +27°С. Ветер 5-6 м/с.
По данным gismeteo.kz, сегодня, 4 августа, синоптики прогнозируют солнечный день. Температура воздуха составит +31°С днём, ночью +29°С. Ветер 3-4 м/с.
В субботу, 5 августа, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +32°С, ночью +29°С. Ветер 3-4 м/с.
В воскресенье, 6 августа, в Актау будет солнечно. Температура воздуха днём составит +33°С, ночью +30°С. Ветер 4-5 м/с.
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