Городской отдел ЖКХ проведет прием граждан в ЦОНе Актау

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Прием жителей, как рассказали в городском отделе ЖКХ, проведут в понедельник, 7 августа с 9:00 до 18:30.



- Наши специалисты ответят на вопросы, касающиеся постановки на учет граждан Казахстана, нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда, или жилье, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде. Также проконсультируют по вопросам приватизации жилья из коммунального жилищного фонда, - отметили в ведомстве.



День открытых дверей пройдет в здании центра обслуживания населения (ЦОН) в 15 микрорайоне Актау.