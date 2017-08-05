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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 04:46

Просмотров: 105

Список утвержденных акиматом Актау точек для продажи плодоовощной и бахчевой продукции

Предприниматели, осуществляющие торговлю дынями и арбузами в установленных точках, каждые 15 дней обязаны предоставлять в акимат результаты проб продукции. Об этом сообщила Жанна Токбаева, руководитель Актауского городского отдела предпринимательства, ветеринарии и сельского хозяйства.

Фото из архива Lada.kz
Акимат Актау, как сообщила Жанна Токбаева, ежегодно организует дополнительные торговые площади для реализации плодоовощной и бахчевой продукции.

- Жители Актау могут покупать здесь плодоовощную и бахчевую продукцию, которую контролируют во избежание случаев отравления. Каждый год определяются места размещения нестационарных торговых объектов. Для того, чтобы предприниматель мог торговать в указанных местах, он должен выполнить определенные условия, а его продукция и торговая площади должны соответствовать требованиям, - рассказали в акимате Актау.

Предприниматель, который реализует бахчевую продукцию, как отметила Жанна Токбаева, должен подать уведомление в управление охраны общественного здоровья Актау и получить справку о проведении пробы продукции.

- Кроме того, он должен получить документ, определяющий качество бахчевых культур. Каждые 15 дней предприниматель должен предоставлять в акимат города справку о проведении пробы из каждой партии в аттестованной лаборатории. По стандарту, уровень нитратов не должен превышать: арбуз – 60 мг/кг, дыня – 90 мг/кг. За санитарную очистку торгового объекта несет ответственность предприниматель, в связи с чем он должен заключить договор с коммунальным предприятием. Санитарным нормам должно соответствовать и торговое место, с которого реализуется продукция, - рассказала Жанна Токбаева.

Список торговых точек по продаже бахчевых культур в Актау:

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Список торговых мест для продажи кукурузы, безалкогольных напитков, кулинарных изделий и кваса:

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Специально отведенные нестационарные места для осуществления торговли социально-значимыми продовольственными товарами:

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Комментарии ( 1 )

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Papirosso (Посетители) Сегодня, 05:13
Предоставить можно всё что угодно , а вот самим неожиданно поехать и проверить видимо запад .

Сталина на них нету...
 
 

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