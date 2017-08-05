Список утвержденных акиматом Актау точек для продажи плодоовощной и бахчевой продукции

1 микрорайон, в районе пляжа«Нурплаза»

1 микрорайон, у дома № 8

2 микрорайон, у дома № 61

2 микрорайон, у дома № 24

2 микрорайон, у дома № 45

3 микрорайон, у дома № 156

3 микрорайон, у дома № 113

4 микрорайон, у дома № 45

4 микрорайон, у дома № 66

5 микрорайон, у дома № 24

6 микрорайон, у дома № 14

7 микрорайон, у дома № 6

7 микрорайон, у дома № 16

7 микрорайон, у дома № 28

8 микрорайон, у дома № 3

8 микрорайон, у дома № 17

9 микрорайон, у дома № 8

9 микрорайон, у дома № 20

11 микрорайон, у дома № 5

11 микрорайон, у дома № 15

12 микрорайон, у дома № 51

12 микрорайон, у дома № 20

12 микрорайон, у дома № 49

13 микрорайон, у дома № 28б

14 микрорайон, у дома № 9

14 микрорайон, у дома № 22

15 микрорайон, у дома № 2

15 микрорайон, у дома № 18

15 микрорайон, у дома № 52

21 микрорайон, в районе рынка ТОО «Әлем-Т»

22 микрорайон, у дома № 15

25 микрорайон, в районе гаражного общества

26 микрорайон, у дома № 12

26 микрорайон, у дома № 21

27 микрорайон, у дома № 2

27 микрорайон, у дома № 43

27 микрорайон, у дома № 31

27 микрорайон, у дома № 15

28 микрорайон, у дома № 22

28А микрорайон, у дома № 5

28А микрорайон, у дома № 7

29 микрорайон, у дома № 4

29 микрорайон, у дома № 15

29 микрорайон, у дома № 26а

29А микрорайон, в районе рынка ТОО «САК»

30 микрорайон, у дома № 169

31А микрорайон, у дома № 18

31Б микрорайон, у дома №32/2

32А микрорайон, у дома № 15

32А микрорайон, у дома № 22

32Б микрорайон, у дома № 8

33 микрорайон, у дома № 20

В районе завода ТОО «МАЭК-Казатомпром»

В районе промышленной зоны №7 у завода КазАзот

В районе жилого массива «Рауан»

в районе завода «Химико-горнометаллургический комбинат» до железнодорожного переезда

В районе Шыгыс-2, у магазина «Даниал»

В районе жилого массива Приозерный-3

В районе «Шыгыс-2», у магазина «Даниал»

В районе «Шыгыс-2», у дома №184

В районе «Шыгыс-2», у здания ТОО «Емир Ойл»

В районе «Шыгыс-2», у дома №72.

1 микрорайон, у набережной

1 микрорайон, перед магазином «Строймарт»

1а микрорайон, парк «Ак Бота»

3 микрорайон, у дома № 2

7А микрорайон, у кафе «Айжан»

8 микрорайон, перед магазином «Сауле»

11А микрорайон, в районе торгового центра «Заман»

12 микрорайон, у дома № 7

12 микрорайон, перед магазином «Волна»

21 микрорайон, у рынка ТОО «Әлем-Т»

22 микрорайон, у дома № 29

26 микрорайон, у детской областной поликлиники

26 микрорайон, у ТЦ «Достык»

27 микрорайон, у торгового дома «Сити центр»

28А микрорайон, у ТОО «Рид-СК»

29а микрорайон, у рынка ТОО «САК»

31 микрорайон, у рынка ТОО «Магаш»

31Б микрорайон, у дома №18

32А микрорайон, у дома № 15

32Б микрорайон, у дома № 8

33 микрорайон, у дома № 18



1 микрорайон, у дома №14

4 микрорайон, у дома № 2

5 микрорайон, у дома № 9

6 микрорайон, у дома № 37

8 микрорайон, у магазина «Сауле»

9 микрорайон, у дома № 1

11 микрорайон, у дома № 3

12 микрорайон, у дома № 21

13 микрорайон, у дома № 6

13 микрорайон, у дома № 16

13 микрорайон, у дома № 36

14 микрорайон, у дома № 9

15 микрорайон, у дома № 10

22 микрорайон, у рынка ТОО «РусКаз»

26 микрорайон, у ТЦ «Достык»

26 микрорайон, у дома № 12

27 микрорайон, у дома № 25

28А микрорайон, у дома № 6

29 микрорайон, у дома № 16

30 микрорайон, у дома № 169

31Б микрорайон, у департамента государственных доходов Мангистауской области

32А микрорайон, у дома №15

32А микрорайон, у дома №22

В районе «Шыгыс-3», у дома №230



Акимат Актау, как сообщила Жанна Токбаева, ежегодно организует дополнительные торговые площади для реализации плодоовощной и бахчевой продукции.- Жители Актау могут покупать здесь плодоовощную и бахчевую продукцию, которую контролируют во избежание случаев отравления. Каждый год определяются места размещения нестационарных торговых объектов. Для того, чтобы предприниматель мог торговать в указанных местах, он должен выполнить определенные условия, а его продукция и торговая площади должны соответствовать требованиям, - рассказали в акимате Актау.Предприниматель, который реализует бахчевую продукцию, как отметила Жанна Токбаева, должен подать уведомление в управление охраны общественного здоровья Актау и получить справку о проведении пробы продукции.- Кроме того, он должен получить документ, определяющий качество бахчевых культур. Каждые 15 дней предприниматель должен предоставлять в акимат города справку о проведении пробы из каждой партии в аттестованной лаборатории. По стандарту, уровень нитратов не должен превышать: арбуз – 60 мг/кг, дыня – 90 мг/кг. За санитарную очистку торгового объекта несет ответственность предприниматель, в связи с чем он должен заключить договор с коммунальным предприятием. Санитарным нормам должно соответствовать и торговое место, с которого реализуется продукция, - рассказала Жанна Токбаева.