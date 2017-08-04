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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:32

Просмотров: 412

Жительница Мангистау отсудила приданое у родителей бывшего мужа

Обращение гражданки А. рассмотрели в Мунайлинском районном суде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Иллюстрированное фото с сайта inform.kz
Жительница Мангистау обратилась в суд с просьбой обязать бывших свёкра и свекровь вернуть ей приданое после развода с мужем.

- При содействии медиатора стороны пришли к соглашению об урегулировании спора, согласно которому А. указала перечень имущества, а родители супруга обязались возвратить его. Вывезти имущество А. должна за свой счет, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Мунайлинский районный суд, руководствуясь требованиями гражданского процессуального кодекса РК и Закона РК «О медиации», утвердил соглашение сторон об урегулировании спора.


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Комментарии ( 2 )

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madeka0 (Посетители) Сегодня, 17:07
обычно всё своё сразу забирается, тут наверное богатенькая невестка была, бывшие родственнички не хотели отдавать её добро
 
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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 17:05
Куда катится этот мир??? foo
 
 

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