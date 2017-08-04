Жительница Мангистау отсудила приданое у родителей бывшего мужа

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Жительница Мангистау обратилась в суд с просьбой обязать бывших свёкра и свекровь вернуть ей приданое после развода с мужем.



- При содействии медиатора стороны пришли к соглашению об урегулировании спора, согласно которому А. указала перечень имущества, а родители супруга обязались возвратить его. Вывезти имущество А. должна за свой счет, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Мунайлинский районный суд, руководствуясь требованиями гражданского процессуального кодекса РК и Закона РК «О медиации», утвердил соглашение сторон об урегулировании спора.