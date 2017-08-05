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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:38

Просмотров: 192

Аскар Дузмагамбетов: Сети водоснабжения в Актау изношены на 74%

Городские тепловые сети изношены на 82%, канализационные - на 72%. Об этом рассказал Аскар Дузмагамбетов, главный инженер компании «Каспий жылу, су арнасы».

Фото из архива Lada.kz
Степень износа определена с учетом модернизации, проведенной на предприятии.

- До этого ситуация была еще хуже, - отметил Аскар Дузмагамбетов.

Марат Молдагулов, секретарь актауского городского маслихата, поинтересовался у представителей ГКП «Каспий жылу, су арнасы», насколько эффективно компания осваивает средства, выделяемые из бюджета на замену сетей.

- Имеются вопросы по эффективности выделения средств. Есть ли улучшения в системе водоснабжения и канализации? Если есть, значит деньги осваиваются эффективно. Если нет, значит средства уходят, как вода в песок, и менеджмент компании неэффективен, - сказал Марат Молдагулов.

Бакыт Шапкан, директор «Каспий жылу, су арнасы» отметил, что после модернизации состояние сетей улучшилось на 30%.

- По сетям водоснабжения и канализации, в сравнении с прошлым годом, ситуация улучшилась. На сегодняшний момент около 30% сетей водоснабжения заменено, и это большое достижение. По канализации то же самое. Отставание есть по теплосети и мы это не оспариваем. С сентября 2015 года мы работаем по новым тарифам, что позволяет нам реализовать утвержденные инвестиционные программы. Согласно этим программам мы проводим модернизацию и капитальный ремонт, - отметил Бакыт Шапкан.


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Комментарии ( 2 )

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Kito (Посетители) Сегодня, 14:09
Тоесть то что перекопали весь город 2 года назад , это всего лиш 30% ? Это что будет с городом если остальные 70 начнут менять omg
 
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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 13:53
По сравнению с предыдущими годами, этим летом несмотря на мои опасения, у меня в доме в 13-м микре питьевая вода идет с хорошим напором и днем и ночью. Да и горячая вода почти все лето была, причем чистая. Так что прогресс в сфере ЖКХ есть. Тьфу-тьфу чтобы не сглазить.
Главное не останавливайтесь на достигнутом - всегда есть место для улучшения!
 
 

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