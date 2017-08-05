Аскар Дузмагамбетов: Сети водоснабжения в Актау изношены на 74%

Фото из архива Lada.kz
Степень износа определена с учетом модернизации, проведенной на предприятии.
- До этого ситуация была еще хуже, - отметил Аскар Дузмагамбетов.
Марат Молдагулов, секретарь актауского городского маслихата, поинтересовался у представителей ГКП «Каспий жылу, су арнасы», насколько эффективно компания осваивает средства, выделяемые из бюджета на замену сетей.
- Имеются вопросы по эффективности выделения средств. Есть ли улучшения в системе водоснабжения и канализации? Если есть, значит деньги осваиваются эффективно. Если нет, значит средства уходят, как вода в песок, и менеджмент компании неэффективен, - сказал Марат Молдагулов.
Бакыт Шапкан, директор «Каспий жылу, су арнасы» отметил, что после модернизации состояние сетей улучшилось на 30%.
- По сетям водоснабжения и канализации, в сравнении с прошлым годом, ситуация улучшилась. На сегодняшний момент около 30% сетей водоснабжения заменено, и это большое достижение. По канализации то же самое. Отставание есть по теплосети и мы это не оспариваем. С сентября 2015 года мы работаем по новым тарифам, что позволяет нам реализовать утвержденные инвестиционные программы. Согласно этим программам мы проводим модернизацию и капитальный ремонт, - отметил Бакыт Шапкан.
- До этого ситуация была еще хуже, - отметил Аскар Дузмагамбетов.
Марат Молдагулов, секретарь актауского городского маслихата, поинтересовался у представителей ГКП «Каспий жылу, су арнасы», насколько эффективно компания осваивает средства, выделяемые из бюджета на замену сетей.
- Имеются вопросы по эффективности выделения средств. Есть ли улучшения в системе водоснабжения и канализации? Если есть, значит деньги осваиваются эффективно. Если нет, значит средства уходят, как вода в песок, и менеджмент компании неэффективен, - сказал Марат Молдагулов.
Бакыт Шапкан, директор «Каспий жылу, су арнасы» отметил, что после модернизации состояние сетей улучшилось на 30%.
- По сетям водоснабжения и канализации, в сравнении с прошлым годом, ситуация улучшилась. На сегодняшний момент около 30% сетей водоснабжения заменено, и это большое достижение. По канализации то же самое. Отставание есть по теплосети и мы это не оспариваем. С сентября 2015 года мы работаем по новым тарифам, что позволяет нам реализовать утвержденные инвестиционные программы. Согласно этим программам мы проводим модернизацию и капитальный ремонт, - отметил Бакыт Шапкан.