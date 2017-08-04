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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:43

Просмотров: 158

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где провести выходные? Провести эти дни можно ярко, насыщенно, интересно и познавательно. Мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 5 и 6 августа.

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Экскурсии   
Экскурсия «Тюб-Караган: Прошлое и настоящее»


Как провести ближайшие выходные в Актау


ТОО «Турист» приглашает жителей Актау 6 августа на экскурсию! Поездка платная. Предварительная запись по телефонам: 43-00-00, 31-56-31, 8 707 980 0104.
 
Квесты
Квест VZAPERTI


Как провести ближайшие выходные в Актау


Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагают выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде. График работы: ежедневно с 09:00 до 00:00 (бронирование игр), без выходных. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 4473. 
   
Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный. 

Мастер-классы для детей 
«Шоколадные» мастер-классы


Как провести ближайшие выходные в Актау


Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 5888. 

Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу и воскресенье в ресторане Caruso пройдут мастер-классы для детей от шеф-повара. Стоимость 5000 тенге. Продолжительность от двух до двух с половиной часов. Запись по телефону: 8 777 120 8812. 

Для любителей ночной жизни — вечеринки
Вечеринка в БАРРЕЛЬ Вar


Как провести ближайшие выходные в Актау


Самые зажигательные выходные для жителей и гостей Актау - в БАРРЕЛЬ Вar. Для вас выступит кубинский гость Исаак Реал. Место проведения: 28 микрорайон, здание 65.

Вечеринка «Сумасшедшая суббота»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 5 августа, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.

Вечеринка Hello, august


Как провести ближайшие выходные в Актау


Трехдневная вечеринка на базе отдыха Sunset пройдет с 4 по 6 августа. Сезон морей и отпусков плавно переходит в последний месяц лета. Это значит, что скоро наступит осень и у многих из нас начнутся напряженные трудовые будни, а пока мы продолжаем веселиться, максимально заряжаться позитивным настроением и энергией! При себе иметь улыбку, заряд сил на всю ночь и позитивное настроение!

Для любителей кино


В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Похищение»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Когда Карла видит, как кто-то увозит ее сына, а полицейские бездействуют, она бросается в погоню за похитителями. Без раздумий, без страха, без... телефона. В этой гонке со временем для спасения собственного ребенка ни скорости, ни риск не имеют значения.
Режиссер: Луис Прието. Актеры: Холли Берри, Сэйдж Корреа, Дэна Гурье, Кристофер Берри, Лью Темпл, Малия Ричардсон, Диди Костин, Крис МакДжинн, Кристин МакКензи, Курт Краузе.

«Охранник»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Эдди Дикон хотел лишь одного: тихой и скучной работы. Он был согласен на все, что угодно, лишь бы скрыться подальше от людской суеты. И Эдди повезло: его взяли на должность ночного охранника в торговом центре. Но уже в первую смену все идет не по плану. Преступники преследуют в ночи девочку, свидетельницу убийства. Для них не помеха даже бронированный полицейский кортеж. Направляемые лидером-психопатом, они действуют без ошибок и не оставляют следов. Девочка просит укрытия у охраны торгового центра. Эта ночь заставит Эдди вспомнить все то, что он так хотел забыть.
Режиссер: Ален Дерошер. Актеры: Антонио Бандерас, Бен Кингсли, Лиам МакИнтайр, Габриэлла Райт, Чэд Линдберг, Кунг Ле, Марк Смит, Яна Маринова, Дзиро Ван, Башар Рахаль.

«Темная башня»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Наш мир — не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону — мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн — единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню. Режиссер: Николай Арсель. Актеры: Кэтрин Уинник, Мэттью МакКонахи, Идрис Эльба, Эбби Ли, Джеки Эрл Хейли, Деннис Хейсбёрт, Николас Хэмилтон, Су-хён, Фрэн Кранц, Алекс МакГрегор.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях бесплатно попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 3711 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.


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Комментарии ( 1 )

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  • Mona
 Швейк (Посетители) Сегодня, 18:11
Дню пива посвящается:
Можно пить ПИВО по-немецки — с колбасками.
Можно по-английски — с чипсами.
Можно по-японски — с суши.
А мы любим по-русски — с ВОДКОЙ! (с) beer

С праздником, мужики! beer2
 
 

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