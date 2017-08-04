В министерстве энергетики РК прокомментировали дефицит газа в Мангистауской области

Фото из архива Lada.kz
Наиболее высокое потребление сжиженного нефтяного газа (СНГ) в Казахстане, как отметили участники совещания в министерстве энергетики РК, наблюдается в Мангистауской области. Ежемесячное потребление СНГ в Мангистау составляет 13-14 тысяч тонн. Основным поставщиком сжиженного газа в области является ТОО «КазГПЗ». Завод отпускает весь производимый объем газа на внутренний рынок Мангистауской области.
План поставки газа на внутренний рынок РК ежемесячно утверждается в министерстве энергетики. Решение по обеспечению необходимым объемом газа принимается на заседании комиссии по распределению объемов топлива, в состав которой входят представители министерства, партии «Нур Отан», ассоциации «KazEnergy» и Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
- Министерство 25 июля утвердило план поставки на август, согласно которому для Мангистауской области выделено 13 940 тонн газа из ресурсов ТОО «КазГПЗ». Однако акимат Мангистауской области 2 августа обратился с письмом в министерство о выделении дополнительного объема на август в размере 2000 тонн с АО «СНПС-Актобемунайгаз». На следующий день внесены дополнения в утвержденный план поставки и выделено 2000 тонн с завода АО «СНПС-Актобемунайгаз», - сообщает пресс-служба министерства.
Первая отгрузка с завода - 420 тонн - планируется 4 августа, разгрузка в Мангистауской области ожидается 6 августа.
- Причиной сложившегося дефицита в области, по информации акимата Мангистауской области, является увеличение потока туристов на море и паломничество в святые места, использование кондиционеров в машинах, перевозка овощей и бахчевой продукции с полей, - отмечает пресс-служба министерства энергетики РК.
Напомним, вчера, 3 августа, Ералы Тугжанов посетил автозаправочные станции Мангистау и поручил департаменту государственных доходов области провести проверку всех частных заправок.
План поставки газа на внутренний рынок РК ежемесячно утверждается в министерстве энергетики. Решение по обеспечению необходимым объемом газа принимается на заседании комиссии по распределению объемов топлива, в состав которой входят представители министерства, партии «Нур Отан», ассоциации «KazEnergy» и Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
- Министерство 25 июля утвердило план поставки на август, согласно которому для Мангистауской области выделено 13 940 тонн газа из ресурсов ТОО «КазГПЗ». Однако акимат Мангистауской области 2 августа обратился с письмом в министерство о выделении дополнительного объема на август в размере 2000 тонн с АО «СНПС-Актобемунайгаз». На следующий день внесены дополнения в утвержденный план поставки и выделено 2000 тонн с завода АО «СНПС-Актобемунайгаз», - сообщает пресс-служба министерства.
Первая отгрузка с завода - 420 тонн - планируется 4 августа, разгрузка в Мангистауской области ожидается 6 августа.
- Причиной сложившегося дефицита в области, по информации акимата Мангистауской области, является увеличение потока туристов на море и паломничество в святые места, использование кондиционеров в машинах, перевозка овощей и бахчевой продукции с полей, - отмечает пресс-служба министерства энергетики РК.
Напомним, вчера, 3 августа, Ералы Тугжанов посетил автозаправочные станции Мангистау и поручил департаменту государственных доходов области провести проверку всех частных заправок.