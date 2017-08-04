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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:57

Просмотров: 1030

В министерстве энергетики РК прокомментировали дефицит газа в Мангистауской области

Причиной дефицита топлива власти Мангистау назвали увеличение потока туристов, паломничество и использование кондиционеров в автомобилях. Дополнительные 2000 тонн газа Мангистауская область запросила у АО «СНПС-Актобемунайгаз». Доставить первые 420 тонн топлива в регион обещают 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики РК.

Фото из архива Lada.kz
Наиболее высокое потребление сжиженного нефтяного газа (СНГ) в Казахстане, как отметили участники совещания в министерстве энергетики РК, наблюдается в Мангистауской области. Ежемесячное потребление СНГ в Мангистау составляет 13-14 тысяч тонн. Основным поставщиком сжиженного газа в области является ТОО «КазГПЗ». Завод отпускает весь производимый объем газа на внутренний рынок Мангистауской области.

План поставки газа на внутренний рынок РК ежемесячно утверждается в министерстве энергетики. Решение по обеспечению необходимым объемом газа принимается на заседании комиссии по распределению объемов топлива, в состав которой входят представители министерства, партии «Нур Отан», ассоциации «KazEnergy» и Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

- Министерство 25 июля утвердило план поставки на август, согласно которому для Мангистауской области выделено 13 940 тонн газа из ресурсов ТОО «КазГПЗ». Однако акимат Мангистауской области 2 августа обратился с письмом в министерство о выделении дополнительного объема на август в размере 2000 тонн с АО «СНПС-Актобемунайгаз». На следующий день внесены дополнения в утвержденный план поставки и выделено 2000 тонн с завода АО «СНПС-Актобемунайгаз», - сообщает пресс-служба министерства.

Первая отгрузка с завода - 420 тонн - планируется 4 августа, разгрузка в Мангистауской области ожидается 6 августа.

- Причиной сложившегося дефицита в области, по информации акимата Мангистауской области, является увеличение потока туристов на море и паломничество в святые места, использование кондиционеров в машинах, перевозка овощей и бахчевой продукции с полей, - отмечает пресс-служба министерства энергетики РК.

Напомним, вчера, 3 августа, Ералы Тугжанов посетил автозаправочные станции Мангистау и поручил департаменту государственных доходов области провести проверку всех частных заправок.


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Комментарии ( 16 )

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  • botden
  • sashall
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 19:10
Обидно в бессилий вышестоящей власти над нашей властью! Если что зимой газа рассходуется больше в ожиданиях и прогревах чем летом а сейчас даже крузеры с открытым окошком катаются не до комфорта!
 
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  • sashall
 Барабашка (Посетители) Сегодня, 19:08
Оставьте просто у нас эти 3600 тонн,которые увозят жел.дорожными цистернами эй торгаши,и все проблема уйдет!См.график отгрузки газа с КазГпз
 
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  • mer
  • Барабашка
  • botden
  • sashall
 tolk (Посетители) Сегодня, 19:02
В Мангистау дефицит ГАЗА!! Это всё равно что "В Алтае дефицит мёда" или "В Арктике дефицит снега" или "В Лондоне дефицит тумана". Очень смешно и очень печально.
А чиновникам из энергетики стоило бы подумать о карьере в КВНе или в Камеди.
 
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  • adbaki
  • Kuba Zhanibekov 308
  • sashall
 mer (Посетители) Сегодня, 19:01
Лада лучше вообще такие новости не печатать,чем писать такое,людям уже не смешно читать этот бред ,вы спуститесь в массы и узнайте истинную правду. СМИ КЗ видимо дезинформированы полностью,раз такие заключения выносят такие инстанции,или это спланированная деза для определённых задач некой группы,заинтересованной в увеличении стоимости топлива в данном регионе. Ложь на весь Казахстан.
 
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  • tolk
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 Maxim Aktau (Посетители) Сегодня, 18:51
Причиной дефицита топлива власти Мангистау назвали увеличение потока туристов, паломничество и использование кондиционеров в автомобилях


Просто слов нет lol rofl
 
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  • Aktauskii
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 death cops (Посетители) Сегодня, 18:45
Вчера вернулся с отпуска, так вот на границе Котявка стоят газа возы с Российскими номерами 30 и 34 регионы. Так что газ удачно продаётся в Россию. А цена газа в Ганюшкино и Котяевке 67 тенге dance .

Добродел.
 
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  • Freelife
  • мунайши73
  • Aktauskii
  • tolk
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 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 18:35
Решение по обеспечению необходимым объемом газа принимается на заседании комиссии по распределению объемов топлива, в состав которой входят представители министерства, партии «Нур Отан», ассоциации «KazEnergy» и Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Явно эта комиссия при делах!Разогнать и наказать ее как не справившуюся,с устраненим дифицита газа.Сказочники!!!
 
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 xerox (Посетители) Сегодня, 18:33
Лучше жевать, чем нести ахинею. Кондеров с авто, понимаешь ли, увеличилось. И почему Я содержу этих дармоедов за свои налоги?
 
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 ddd888 (Посетители) Сегодня, 18:29
Ахахахаха, вот это отмазались. Они хоть сами понимают чего несут?! А то нам их не понять!!!
 
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Танкист (Посетители) Сегодня, 18:24
smeh Это неправильный ответ,может назовёте букву.
 
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