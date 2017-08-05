В ДВД Мангистау прокомментировали видео с улетевшим в траншею автомобилем

Кадр видео
Водитель, как рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау, был трезв.
- Водитель автомобиля, не справившись с рулевым управлением, упал в траншею, составлен протокол по статье 620 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Статья 620 КоАП РК:
Напомним, видео было опубликовано в разделе «Народные новости».
- Водитель автомобиля, не справившись с рулевым управлением, упал в траншею, составлен протокол по статье 620 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Статья 620 КоАП РК:
Напомним, видео было опубликовано в разделе «Народные новости».