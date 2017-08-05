В ДВД Мангистау прокомментировали видео с улетевшим в траншею автомобилем

Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения.

Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения, не перечисленных в настоящей главе Кодекса, - влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей.

Примечание. При составлении протокола указывается, какая именно норма правил обеспечения безопасности дорожного движения нарушена.

Водитель, как рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау, был трезв.- Водитель автомобиля, не справившись с рулевым управлением, упал в траншею, составлен протокол по статье 620 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.Статья 620 КоАП РК:Напомним, видео было опубликовано в разделе «Народные новости».