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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:14

Просмотров: 137

В ДВД Мангистау прокомментировали видео с улетевшим в траншею автомобилем

В отношении водителя, управлявшего автомобилем, который улетел в траншею возле жилого комплекса Green Plaza, составлен протокол по статье 620 Кодекса об административных правонарушениях РК. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Кадр видео
Водитель, как рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау, был трезв.

- Водитель автомобиля, не справившись с рулевым управлением, упал в траншею, составлен протокол по статье 620 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Статья 620 КоАП РК:
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Напомним, видео было опубликовано в разделе «Народные новости».



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Комментарии ( 1 )

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  • Михаил Виноградов
 Dope (Посетители) Сегодня, 12:21
Как то странно у наз закон работает. Если человек, действительно был трезв и попал в такую ситуацию (а такое случается), почему он должен платить эти расчётные показатели (что бы чёрт их побрал). Был ли знак возле ограждений и по правилам ли была оформлена эта яма?

Может быть боги гринплазы (идиотское название), должны заплатить мужику?
 
 

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