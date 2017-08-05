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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 20:22

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Первая встреча кормящих матерей прошла в Актау

В мероприятии приняли участие 15 кормящих мам с детьми. Женщины делились личным опытом друг с другом и развеивали мифы о грудном вскармливании. Об этом рассказала Юлия Гордиевская, организатор актауской группы поддержки грудного вскармливания.

Фото предоставлено Юлией Гордиевской
В основном участниками первой встречи, как рассказала Юлия Гордиевская, стали «инста-мамы», которым не чуждо рассказать о своих сложностях с грудным вскармливанием и поделиться находками, как сделать материнство более радужным.

В ходе мероприятия были продемонстрированы техники правильного прикладывания к груди, удобные позы для кормления и сцеживания. В числе мам, поддерживающих принципы осознанного материнства, присутствовала и кормящая бабушка. Гульнара - четырежды мама. Ее младшей внучке неполных два года, и в отсутствие работающей невестки она кормит грудью ребенка сама.

- За чаем и кормлением малышей женщины делились личным опытом, причем «молочные» вопросы волновали и «бывалых» мам. На повестке были «мифы» о грудном вскармливании, и такая животрепещущая для многих женщин тема, как могут молодые мамы работать, не лишая детей грудного молока. Такие встречи проводятся во всем мире. В первую очередь это общение и поддержка кормящих мам, уникальный опыт и передача материнских знаний и навыков из рук в руки. Иногда и через поколение. Это возможность без стеснения успокоить и покормить малыша грудью - и вас правильно поймут, ведь вы в кругу единомышленников, кормящих мам. Это уютные посиделки за чаем и дружелюбная обстановка к детишкам любого возраста и темперамента. В перспективе мы планируем организовывать и фото-встречи, где женщины смогут получить красивые «кормительные» фото с малышом от профессиональных фотографов. Нас ждут веселые праздники и мероприятия, грамотные слингоконсультации, познавательные мастер-классы и тематические беседы с интересными людьми и специалистами. И все это, конечно, в русле квалифицированной помощи консультантов по грудному вскармливанию, - рассказала Юлия Гордиевская.



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Встреча кормящих мам


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