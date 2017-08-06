Департамент статистики: В Мангистау выросла зарплата

Фото из архива «Лады»

По данным департамента статистики Мангистауской области, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в регионе по итогам II квартала 2017 года составила 253 929 тенге.



Размер номинальной заработной платы, по данным департамента, вырос на 7% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Реальная заработная плата за год выросла на 0,8%.



Самый высокий уровень заработной платы в Мангистауской области зарегистрирован в сфере промышленности — 458 081 тенге. Самая низкая заработная плата — в сельском хозяйстве — 48 028 тенге.



Во II квартале 2017 года в крупные и средние предприятия области приняли на работу 6 105 человек. При этом выбыло 6 533 работника. Из них 4696 человек уволились по собственному желанию, 71 человек - в связи с сокращением численности персонала. За нарушение трудовой дисциплины и по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, уволены 97 человек. По другим причинам уволены 1669 человек.



Предприятия, оказывающие услуги по обязательному социальному обеспечению, предложили 321 вакансию. 249 работников требуется в сферу здравоохранения и социальных услуг. В транспортные предприятия требуются 170 работников, отметили в департаменте статистики Мангистауской области.



Наибольшее число вакансий отмечено на предприятиях государственного управления и обороны.