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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 09:31

Просмотров: 415

Департамент статистики: В Мангистау выросла зарплата

Величина прожиточного минимума в июле 2017 года составила 29 150 тенге.

Фото из архива «Лады»
По данным департамента статистики Мангистауской области, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в регионе по итогам II квартала 2017 года составила 253 929 тенге.

Размер номинальной заработной платы, по данным департамента, вырос на 7% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Реальная заработная плата за год выросла на 0,8%.

Самый высокий уровень заработной платы в Мангистауской области зарегистрирован в сфере промышленности — 458 081 тенге. Самая низкая заработная плата — в сельском хозяйстве — 48 028 тенге.

Во II квартале 2017 года в крупные и средние предприятия области приняли на работу 6 105 человек. При этом выбыло 6 533 работника. Из них 4696 человек уволились по собственному желанию, 71 человек - в связи с сокращением численности персонала. За нарушение трудовой дисциплины и по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, уволены 97 человек. По другим причинам уволены 1669 человек.

Предприятия, оказывающие услуги по обязательному социальному обеспечению, предложили 321 вакансию. 249 работников требуется в сферу здравоохранения и социальных услуг. В транспортные предприятия требуются 170 работников, отметили в департаменте статистики Мангистауской области.

Наибольшее число вакансий отмечено на предприятиях государственного управления и обороны.


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Комментарии ( 6 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 11:05
Papirosso,
Не преведи Создатель вам оказаться в рядах бомжей....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Пантера
 gay_severin (Посетители) Сегодня, 10:36
За три года еле-еле сумел поднять зарплату людям на 10%..и это конечно далеко не та средняя месячная как в этой статье))
Это наверное зп.акима областного+ все его никчемные замы помноженные или разделенные(как они там считают я не знаю) на всех остальных жителей МО))
 
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Восставший (Посетители) Сегодня, 10:36
Используется так называемый "сплошной метод". Если у двух сотрудников зарплата несколько миллиардов, а у сотни работников - минимальная зарплата, то если все поделить, то так и получится.
 
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 Papirosso (Посетители) Сегодня, 10:23
Это минимум для бомжей , ведь им не надо платить конченые налоги , свет вода и тд , вот для них и выходит такая сумма прожиточного выживания applause
Порой кажется , может тенге по ошибке указывают вместо Тиы́нов ? lol

Сталина на них нету...
 
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 kot_85 (Посетители) Сегодня, 10:05
Вот именно от куда они берут такую зарплату??? Все время одно и тоже доход растет, только у кого? я думаю всем будет интересно узнать у кого такие заработки "По данным департамента статистики Мангистауской области, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в регионе по итогам II квартала 2017 года составила 253 929 тенге."
 
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 Serik76 (Посетители) Сегодня, 09:59
Да у кого ж она растет то все время??? Где мои 254К???
 
 

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